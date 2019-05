Ximena Duque expone en Instagram que su esposo, Jay Adkins, es víctima de extorsión

Los extorsionistas al parecer se están comunicando vía WhatsApp y ya han exigido dinero...

La actriz Ximena Duque reveló a través de sus historias de Instagram que su esposo Jay Adkins ha perdido su cuenta de Instagram debido a un hackeo y por esta razón está siendo extorsionado.

Pero las declaraciones de la colombiana son fuertes, ya que en su explicación asegura que su pareja recibió un correo electrónico de parte de “Instagram.com”, para verificar su cuenta, razón por la cual accedió a colocar su contraseña.

“Si de algo les sirve de consejo, porque si me pasa esto a mí me da un ataque, no acepten ningún email que les mande Instagram. A él le mandaron un correo electrónico y decía que le querían verificar su cuenta, entonces que necesitaba verificar su contraseña. Él fue al email a ver de dónde venía y decía que era de instagram.com o algo así. Él dijo ‘bueno esto parece que es de verdad’ entonces puso su clave y ahí murió”, contó Ximena Duque.

Después la actriz mostró cómo reportar el hecho, paso a paso a través de sus redes sociales.

Duque también agregó: “No sé qué posibilidades tenga de recuperar la cuenta, ya le escribí a Instagram pero no hay ni un número de teléfono donde uno pueda llamar ni nada“, hecho que la colombiana calificó de “absurdo”. “No sé si tienen ideas, sus sugerencias son aceptadas”, enfatizó.

La extorsión que está recibiendo su esposo es a través de WhatsApp, en donde le están pidiendo dinero a cambio de poder recuperar su cuenta, según reportó el portal de People en Español.