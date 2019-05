Clarissa Molina pide ayuda para salvar a su abuelita, de el Gordo y la Flaca, en su lucha contra el cáncer

View this post on Instagram

Veo esta foto y no se imaginan el sentimiento que me da. Mucho sentimiento. Veo la pantalla media nublada. Los que me conocen y me siguen saben que desde el primer día que pisé El Gordo y la Flaca tuve la dicha y fortuna de ganarme una abuelita, yo AMO a Betty con todo mi corazón, es una persona que tiene un corazón de oro. Se los juro que esta jornada no hubiera sido lo mismo sin ella, por su paciencia, su empeño a que uno sea mejor, su dulzura, su apoyo al 100% y que les puedo decir de su amor incondicional hacia todo el que la rodea. Ella es un ser muy especial y muy importante para mi. ❤️ El pasado primero de Mayo fue diagnosticada con Stage 4 Small Cell Lung Cancer. La enfermedad lamentablemente ha avanzado y ha hecho metástasis en el cuello, la cervical y el cerebro. La única manera de ganarle a esta enfermedad es con quimioterapias, radiaciones y tratamientos homeopáticos, buena alimentación y sobre todo mucha fé. No existe nada en este mundo que nosotros no vayamos a hacer para que Betty le gane a esa terrible enfermedad y justamente por eso y con humildad pedimos tu AYUDA. Los tratamientos alternativos son muy costosos y queremos que la parte económica no sea su preocupación. Por eso pedimos TU AYUDA y la de las personas que conoces. El dinero que podamos recaudar será usado para su tratamiento alternativo que son alrededor de 3 mil dólares mensuales y para su alimentación que es esencial en este proceso. De antemano GRACIAS de corazón. 🙏🏼 EL LINK ESTA EN MI BIO Y FACEBOOK. GRACIAS! Oremos mucho por favor. #fe #TeAmoBettyMiranda