Chef James sobre MasterChef Latino: “Es un sueño ser parte del show con el que siempre soñé”

Y también responde qué sintió cuando no lo convocaron en la primera temporada

James Tahhan, es el chef oficial de Telemundo y, aunque no estuvo en la primera temporada, en esta segunda de ‘MasterChef Latino’ tendrá a su cargo toda la parte digital y la escuela de MasterChef. En exclusiva hablamos con él quien nos confiesa que ser parte del show es un sueño cumplido.

¿Por qué? Porque para un chef, que estudió, se preparó, recorrió el mundo cocinando, incluida la Casa Blanca y tiene su propio libro, estar en el reality por excelencia de los que quieren ser cocineros y aman el arte culinario, es haber llegado, por lo menos, a tocar una estrella.

Chef James, a quien vemos todas las mañana en ‘Un Nuevo Día’, no le escapó a ninguna de nuestras preguntas, y no solo nos dijo por qué nadie puede perderse el reality de los domingos de las 7/6 PM Centro de Telemundo, sino también responde qué significó para él no haber sido convocado en la primera temporada.

¿Dónde encuentras la respuesta? En el video que está abajo en donde habla de todo.

