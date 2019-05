El braless: Bárbara de Regil sabe qué hacer con un par de cocos cuando expone sus curvas al sol

View this post on Instagram

LUNES✨Que la felicidad de otra mujer INSPIRE A OTRA✨♥️ Pero recuerda La felicidad que vives depende de TI !!!! No de nadie , No de tu pareja , amigos o familiares👎🏻. No pongas tu felicidad en la canasta de nadie … Tú Baila 💃🏻, Tu sonríe , has ejercicio 🏋🏻‍♀️🧘🏻‍♀️🚴🏻‍♀️, trabaja con gusto 😍, come sano 🥑 , pide perdón y aprende a perdonar , habla siempre con la verdad y Respira Profundo 🌈♥️🌈 . Gracias @juanes y @angelesazulesmx por estar brutal canción que me pone de súper buenas !