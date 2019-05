Seguidor de Trump con traje del “muro fronterizo” se hace viral

Un particular seguidor del presidente Donald Trump se robó el show durante el mitin de campaña del magnate en Pensilvania.

Este lunes por la noche Trump invitó a uno de sus seguidores que llevaba un traje del “muro fronterizo” generando la locura colectiva en el recinto.

El encuentro ocurrió cuando Trump expresó lo que su gobierno estaba haciendo para imponer más restricciones a la inmigración en la frontera sur. Los puntos de conversación llevaron a la multitud en Montoursville a cantar: “Construye el muro”.

“Mire eso, puede traerlo aquí”, dijo Trump mientras los asistentes a la manifestación repetidamente entonaban la frase. “Llévalo aquí, vamos, mira a este tipo”.

At his rally in Pennsylvania, @realDonaldTrump spots a big supporter of the border wall and calls him up to the stage to shake his hand.

WATCH LIVE: https://t.co/FZ8c0HdnAx pic.twitter.com/s8XX9JlAH8

— Washington Examiner (@dcexaminer) May 20, 2019