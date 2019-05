“Temí lo peor”: habla la esposa de Vico C, el rapero al que indujeron en coma

El intérprete tuvo que ser ingresado de urgencia al hospital, pero ya salió

“Temí bastante, tú sabes, y un día como ese también; nuestro aniversario número 23 de bodas y si, fue un momento bien triste”.

Así se expresó la compañera de vida del rapero Vico C, Sonia Torres, sobre el angustioso momento que vivieron la noche del pasado sábado que culminó en la sala de intensivo del Hospital San Cristóbal de Ponce.

El intérprete ya salió del hospital.

El artista había completado su participación en el Festival del Güiro en Peñuelas cuando decidieron parar cerca de Coamo para comer algo. Fue allí que el intérprete de “La recta final”, se quejó de que se sentía mal.

“Sí, él hizo su show completo. Eso fue ya regresando del show de Peñuelas, que íbamos por Coamo y paramos para comer algo y a ir al baño, y ahí fue que sucedió todo”, lamentó la esposa del cantante urbano.

Pero la situación se agravó al no contar con la asistencia directa del sistema de emergencias 911, pues solo se limitaron a darles la ruta directa al hospital más cercano.

“Lo trajo mi cuñado, la comunicación con el 9-1-1 -fue… lo único que el 9-1-1 hizo por nosotros fue dejarme saber que había un hospital que era este, más cerca del que yo me estaba dirigiendo y gracias a Dios por eso, porque si hubiésemos seguido de camino a San Lucas, Vico no hubiese llegado con vida… o sea él llegó muy mal”, dijo angustiada.

“Estaba totalmente, morado, con espuma en la boca, los ojos para arriba, fue un momento bien triste”, expresó al agregar que era la primera vez que le ocurría esa situación, “por una reacción a un medicamento que había tomado”.

Según Torres, la decisión de entubar al intérprete fue producto del cuadro clínico que presentó en sala de emergencias.

“Como tuvo varios episodios aquí mismo en sala de emergencias, por eso es que lo llevan a entubarlo, para poder estabilizarlo mejor y controlarlo, porque los episodios no te avisan cuándo vienen y por temor a que se le afectaran otros órganos es que lo entuban, para poder hacerle análisis a profundidad y ver que no se hubiesen dañado otros órganos y que todo estuvieran bien”, destacó.

“Ahora mismo, Vico ha tenido bastante mejoría, ya le quitaron los tubos. Está todavía en sala de intensivo en estos momentos y estamos esperando una habitación, están ahora mismo organizando otro cuartito donde lo van a pasar para tenerlo bajo observación. Y, pues, esperar lo que el médico decida”, señaló.

“Si sigue mejorando puede ser que muy prontito pueda salir. Hoy no sale, no sé si mañana, pero está habiendo bastante mejoría, pues, gracias a Dios. Ahora mismo está quejándose mucho. Obviamente estuvo inconsciente y no se dio cuenta de muchas cosas, poquito a poco le hemos dado información”, dijo.

El veterano exponente del rap ya se familiarizó con la situación y según su esposa está deseoso de regresar a su hogar.

“Aquí estamos a la espera de que se dé su bañito para pasarlo a cuarto y tenerlo bajo observación. Lo que están observando ahora es que él pueda respirar bien, por sí mismo, y que el oxígeno pueda llegar bien al cerebro, porque no le estaba pasando bien el oxígeno”, sostuvo.

“Está hablando, se está quejando. Acabo de grabarle un corito, dice que se va a escapar si no lo sacan de ahí. Ya él tiene canción nueva y todo, dice que se va a escapar de ahí como un sapito. Hay Vico pa’ rato”, acotó.