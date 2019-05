Inquilinos de El Bronx demandan por segunda vez a casero malo

En el primer día en corte, residentes del edificio ubicado en el 1485 de Macombs Road denunciaron que llevan 8 meses sin gas y que son víctima de negligencia y acoso

Con pancartas y consignas contra el casero de un edificio ubicado en el 1485 de Macombs Road, en el sur de El Bronx, varios inquilinos de ese inmueble, cobijados por leyes de renta estabilizada, acudieron este miércoles a la Corte de Vivienda para exigir que el tribunal obligue a Robert Khomari a reparar inmediatamente la larga lista de problemas que presentan sus inmuebles, que aseguran han convertido sus vidas en “un dolor de cabeza”. En 2017 ya habían llevado al propietario a la corte por acciones similares.

Así lo denunció Ashley Rodríguez, quien vive en su apartamento junto a sus dos niños pequeños, y quien aseguró que en el edificio no solamente hay presencia de roedores, insectos y muchos daños en los inmuebles, sino que además su hogar no tiene servicio de gas desde septiembre del año pasado. Además no hay calefacción en época de invierno.

“Ellos nunca nos dan ‘steam’ (calor) y no tenemos gas, entonces nos ha tocado estar comiendo afuera o pedir comida, lo que nos implica incurrir en gastos que no podemos soportar”, aseguró la inquilina, quien no solo pide que le sea restaurado el gas, sino que el propietario del edificio responda por los costos extra que implica la falta del servicio para poder cocinar. “Son más de $200 dólares semanales de más, que ya no puedo seguir pagando. También tengo que pagar el auto, la escuela de los niños que los tengo en colegios privados, y ahora esto. Esto es un abuso”.

Violaciones muy peligrosas

Los inquilinos manifestaron además que hay una campaña de acoso para que abandonen sus apartamentos y pidieron que se resuelvan las más de 190 violaciones que tiene el inmueble ante el Departamento de Preservación de Vivienda, entre ellas 34 tipo C, consideradas muy peligrosas.

Greg Baltz, abogado de los inquilinos demandantes, explicó que durante la comparecencia en el tribunal, el casero no asistió y su apoderado solicitó más días para reunir evidencias.

“El juez dio más tiempo al abogado del casero para presentar su defensa, eso es típico en la primera corte que se hace, y tenemos que regresar el 7 de junio, pero dijeron que estaban trabajando en los problemas del gas, pero no hicieron ningún compromiso fijo ni final sobre las denuncias de acoso”, dijo el defensor, explicando que son varias las exigencias que tienen en la demanda.

“Los inquilinos están pidiendo que el casero haga arreglos, que dejen de acosarlos y que también pague las penalidades que debe a la Ciudad. Lo peor es que el casero ha empezado casos de desalojo por falta de pago de renta, cuando el inquilino ha pagado. Los lleva a corte diciendo que deben y para que otros inquilinos se sientan incómodo, no les ha dado renovación de sus contratos de arrendamiento para que teman que si se quejan intentarán sacarlos”, agregó el jurista.

Juanita Loreano, quien tiene fotos de todos sus cheques de pago ha sido una de las inquilinas que ha sufrido esta táctica. “Le dicen a uno que paga tarde, incluso cuando pagas a tiempo, para iniciar así un caso judicial sin pago. A veces tampoco aceptan el dinero solo para iniciar un caso de falta de pago”, dijo la mujer.

Ana Fermín, una de las líderes de la asociación de arrendatarios del edificio dijo que incluso siente que el acoso a ella y a otros inquilinos se debe a que decidieron organizarse para exigir sus derechos hace ya 7 años.

“Desde 2012 nos hemos sentido acosados. Actualmente tenemos una queja en DHCR por acoso, ya que la administración no nos ha otorgado un contrato de renovación en los últimos 7 años. No nos dan recibos cuando se paga la renta, y no se comunican con nosotros”, dijo la arrendataria.

Virginia Quezada, otra de las inquilinas afectadas con la negligencia del casero, quien junto a otros inquilinos ha recibido la ayuda de Community Acción para Apartamentos Seguros (CASA) y el Proyecto de Desarrollo Comunitario de la Comunidad, dijo que es evidente que el plan del dueño es aburrirlos para que se vayan.

Los denunciantes aseguran que el casero tampoco ha cumplido con una orden para que se redujera el alquiler en todo el edificio, otorgada en 2013, debido a la falta de servicios y reparaciones.

A su salida de la corte, el abogado de los inquilinos mencionó que además resulta sospechoso que algunos apartamentos de una misma torre sí tienen gas y otros, precisamente los de algunos de los inquilinos que se han quejado no tiene. Asimismo mencionó que aunque será una pelea dura contra el casero, los inquilinos están dando un ejemplo de que es importante luchar unidos para meter en cintura a los malos propietarios.

“Los inquilinos no deberían tener que llevar a su propietario a la corte cada dos años para garantizar una vivienda segura y sin hostigamiento”, dijo Baltz.

El Diario intentó obtener un comentario del casero Robert Khomari, pero no respondieron las solicitud.

