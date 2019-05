¡Hay boda! Lorenzo Méndez presume su amor y la belleza de su reina, Chiquis Rivera

El cantante también fue claro al declarar que la hija de Jenni Rivera es su prometida, así que pronto se viene la boda

Lorenzo Méndez compartió en Instagram una fotografía junto a su novia la cantante y empresaria Chiquis Rivera. Esta semana la joven presentó oficialmente su perfume “Reina by Chiquis”. Y para la ocasión vistió un impresionante vestido en un morado metálico.

La hija de Jenni mostró su nueva figura, y es que actualmente goza de un cuerpo más tonificado, su vientre es más plano, su cintura más estrecha, pero sigue siendo curvilínea por sus amplias caderas, que como diría Shakira, “My hips don’t lie”.

“Anoche en el lanzamiento oficial de la fragancia REINA 👑 de mi Reina ❤️ Words can’t express how proud I am of you 🔥 Disponible en Whiff.com #MyFianceIsABadAss”, escribió Lorenzo Méndez, y en su declaración confirma que la hija de Jenni Rivera será pronto su futura esposa.