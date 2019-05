Algo más que El Bronx está en juego en la contienda para llenar escaño de Serrano

Los latinos representan el 65 por ciento del distrito 15

El anuncio del congresista José Serrano de que no se presentará a la reelección debido a la enfermedad de Parkinson que padece, desató una ola de historias en los medios sobre los candidatos que esperan entre bastidores representar al Distrito Congresional 15.

Una de las omisiones más evidentes en la cobertura, sin embargo, fue la posibilidad de que las mujeres se postulen para este puesto en un distrito que en más del 50% está conformado por mujeres.

En un momento en que los derechos de las mujeres están bajo asedio en todo el país, cuando un número récord de mujeres valientes y diversas han ascendido a cargos, y en una ciudad liberal donde demasiados líderes y organizaciones prefieren twittear sobre la elección de mujeres en lugar de movilizarse por ellas en las calles, no hay mujeres oficialmente en esta contienda. Al menos no todavía.

Si bien queda por ver si las mujeres progresistas no solo aumentarán, sino que también recibirán apoyo en sus ofertas, hay conversaciones matizadas sobre los candidatos que se han postulado, y preguntas más amplias sobre el significado de este escaño para abordar los problemas que afectan a Puerto Rico.

Hay inquietud entre algunos acerca de la posibilidad de perder lo que durante mucho tiempo se ha considerado un escaño latino. Los latinos representan el 65 por ciento del distrito. Entre Serrano y su antecesor Bob García, este escaño del Congreso ha estado en manos específicamente de puertorriqueños durante casi 40 años.

En el transcurso de ese tiempo, la demografía ha cambiado en el distrito. Los puertorriqueños todavía tienen una presencia significativa, pero su número ha disminuido, mientras que la población dominicana ha aumentado. Los afroamericanos se encuentran en un 28 por ciento muy significativo, mientras que otros grupos están en las cifras bajas de un solo dígito. Los inmigrantes se cuentan en las comunidades latinas, caribeñas y africanas, entre otras, en el distrito.

El ex asambleísta Michael Blake, hijo de inmigrantes jamaicanos, se ha fijado en este escaño. Recién salido de la contienda para Defensor del Pueblo, Blake se ha acercado a la mesa con contactos nacionales que podrían ser útiles, ha recaudado fondos importantes, y su antiguo distrito de la Asamblea, se encuentra en gran medida dentro del 15º. Así que su nombre es reconocido.

La posibilidad de que varios candidatos latinos en la contienda dividan el voto beneficiaría a Blake.

Actualmente, al menos otros tres han anunciado públicamente su participación: los concejales Rubén Díaz Sr. y Ritchie Torres y el director del Centro de Empoderamiento Financiero del Vecindario de Phipps, Jonathan Ortiz. Otros han dicho que están considerando una oferta o se rumorea que se unirán a la contienda. Los nombres que circulan son puertorriqueños y dominicanos.

Esto no será un paseo para Blake, o cualquier otro competidor.

Díaz Sr. ha ocupado varios cargos de elección a través del estado y la ciudad. Sus posiciones homofóbicas y anti aborto son bien conocidas y sólo superadas por un ego que no encajaría en el Yankee Stadium. Más recientemente, comparó el hecho de denunciar el acoso sexual con ser una “rata”. Esto ocurrió semanas después de decir que los homosexuales controlaban el Concejo de la Ciudad de Nueva York.

Pero Díaz Sr. puede apoyarse en su base de congregaciones eclesiásticas conservadoras, que atraviesan barrios y nacionalidades. Él acaba de abrir el “Club Demócrata Rev. Rubén Díaz” para registrar votantes latinos. Donde hay grupos de trabajadores, como conductores independientes, que lo ven como un defensor.

Torres, ahora en su segundo mandato como concejal, está tratando de posicionarse como la voz de la “izquierda progresista pragmática”. Como negro, LGBT y puertorriqueño que creció en los complejos de NYCHA, vive y se conduce a través de una variedad de experiencias. Su distrito del Concejo también se encuentra dentro del 15, otra ventaja.

Algunos encuentran a Torres atractivo. Pero él también ha cambiado, al punto de que ha dejado a una multitud de dudosos sobre su autenticidad. Se unió y luego abandonó el Caucus Progresista del Concejo, se reunió con el entonces líder de la Conferencia Demócrata Independiente, Jeff Klein, y trató de tomar su flan y comérselo también emitiendo un “co-respaldo” para Zephyr Teachout y Leticia James en la contienda para la Fiscalía General del año pasado.

El otro candidato que está haciendo campaña como progresista que podría abrirse camino es Jonathan Ortiz, director del Centro de Empoderamiento Financiero Vecinal de Phipps. Muchos lo desconocen ahora, pero aún es muy temprano, la elección es en 2020.

Hay mucho más para diseccionar y observar, como a quién se dirigirá la izquierda progresista y a quién respaldará la maquinaria demócrata de El Bronx. Las fuerzas pro estadistas en Puerto Rico también tienen sus ojos en este escaño del Congreso, ya que un candidato que apoye este estatus político para la isla los ayudaría en sus esfuerzos actuales en Washington. Serrano apoya la estadidad y también el Reverendo Díaz.

Y luego, por supuesto, está la forma en que los votantes del distrito van a las urnas. La participación ha sido históricamente baja. Por ejemplo, el número de votantes demócratas principales (personas que votaron en las elecciones anteriores) en las primarias de 2016 del distrito fue de 10,461.

Pero parte del contexto de esto es la popularidad de Serrano, o él como el ganador de hecho durante décadas. Lo que puede provocar un aumento es que estamos en un ciclo de elecciones presidenciales, que normalmente genera un mayor número de personas, y con lo que será un enfrentamiento feroz con el actual tirano, Trump.

Un respaldo de Serrano, si decide sopesar, también contará. Serrano es una marca, por lo que quien sume su nombre atrás seguramente tendrá un impacto en algunos votantes.

Cualesquiera que sean los candidatos, los votantes verán quién se convertirá en su defensor más eficaz en el Congreso en múltiples frentes que han acosado a los residentes de El Bronx durante años. El Bronx ha enfrentado algunos de los desafíos más graves relacionados con la salud en el estado, y sus vecindarios también enfrentan nuevas presiones.

“En este momento, estamos a punto de ser desplazados”, dijo el blogger de Welcome2theBronx Ed García Conde. “No he escuchado a ninguno de ellos [los candidatos] hablar realmente de gentrificación”.

Señaló a los desarrolladores que acuden en masa a Boogie Down y al creciente número de residentes blancos recientes que pueden verse a sí mismos como progresistas, pero que otros ven como gentrificación del sur de El Bronx. García Conde, que también está considerando postularse, habló sobre el aumento de la presión sobre los alquileres de los bodegueros que intentan enviar a sus hijos a la universidad.

En última instancia, “esta carrera será sobre a quién se puede movilizar”, dijo García Conde.

Es un sentimiento hecho eco por la congresista Nydia Velázquez, citando su primera primaria llena de gente que incluyó a varios latinos. “Siempre dije que los latinos habían madurado lo suficiente políticamente para reunirse en torno al candidato que percibían como el más fuerte”, dijo. Por más fuerte, ella se refiere al nivel de organización, el apoyo coordinado, la visión y el mensaje.

¿Y Puerto Rico?

Aparte de las presiones de gentrificación, ninguno de los candidatos hasta el momento parece haber elaborado cómo defenderían a Puerto Rico, un tema de larga preocupación para los puertorriqueños y otros constituyentes del distrito 15.

A lo largo de casi tres décadas, los congresistas Velázquez, Serrano y en ocasiones Luis Gutiérrez han cumplido una doble tarea, trabajando para defender los intereses locales y defender también a los de la isla.

Si bien sus posiciones difieren a lo largo de la cuestión del estatus político de la isla –Serrano es pro estatal, Velázquez trabajó una vez para la administración de la Commonwealth y está promoviendo la autodeterminación, y Gutiérrez aboga por la independencia– los tres pudieron trabajar juntos en frentes de batalla clave, como la liberación de los presos políticos, poniendo fin a los ejercicios de bombardeo de la Marina de los EEUU en Vieques e influyendo en sus colegas sobre otros asuntos en el Congreso.

Además de su conexión con la isla como puertorriqueños, ese sentido de responsabilidad se deriva del hecho de que, si bien la isla tiene un representante en el Congreso, esa persona no tiene voto.

Esta defensa de la patria es una tradición: otros legisladores han defendido los intereses de las naciones que reflejan su herencia. Lo que es diferente aquí es que Puerto Rico es una colonia económicamente subyugada por los Estados Unidos, y esa condición desde 1898 es la razón por la cual hay una comunidad puertorriqueña que se levanta en la ciudad de Nueva York.

Gutiérrez optó por no postularse para la reelección, y ahora también lo hizo Serrano.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez ha usado su amplia visibilidad para resaltar en ocasiones los desafíos que Puerto Rico se ha visto obligado a soportar, incluido el colonialismo, y el representante Darren Soto (D-Fl), un puertorriqueño pro-estadista, ha alzado la voz por la recuperación, mientras que Velázquez, quien tiene la antigüedad en la Cámara de Representantes, continúa siendo la más activa sobre la presión para la rendición de cuentas.

Pero eso deja a los puertorriqueños en el mismo número, tres representantes demócratas en el Congreso, en un momento en que el apoyo a la isla ha adquirido un nivel de urgencia completamente nuevo.

El resultado en el distrito el 15 es importante para la intensidad de la incidencia. “Definirá la cantidad de energía y el enfoque puesto en el tema de Puerto Rico”, dijo Velázquez. “Y será exigido por los constituyentes puertorriqueños en ese distrito”.

Puerto Rico no está en una sola crisis, sino en múltiples, como han enfatizado expertos como el profesor de Baruch College, Héctor Cordero-Guzmán. La recuperación del huracán María está sumida en la depresión económica que lo precede, los fondos depredadores que exigen pagos de deuda por una deuda no auditada, una junta de control fiscal no electa que impulsa una austeridad brutal en los sectores públicos allí y la dramática migración que se ha desarrollado durante años, con miles de isleños que se establecieron en Nueva York y en otros lugares.

Todo esto se lleva a cabo mientras el presidente Trump continúa atacando descaradamente a los puertorriqueños y no prestar la ayuda federal y usa sus agencias para retrasar o bloquear los desembolsos.

Lo que sucede en Puerto Rico repercute en la ciudad de Nueva York. Los residentes del distrito 15 deben exigir un plan claramente articulado y específico de los candidatos sobre qué acción tomará el o ella, una vez en el Congreso, y retener a su próximo representante en ese compromiso. El futuro de la isla está peligrosamente en juego.

