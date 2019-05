Ingrid Martz dio a luz a su primer bebé y compartió la foto más bella

View this post on Instagram

Este es el instante en que #Martina llegó a este mundo, esta guerrera aguanto 13 horas de trabajo de parto, nunca dejo de luchar para llegar, no puedo describir el sentimiento de verla por primera vez, vuelvo a ver la foto y lloro otra vez. Nació el AMOR de mi vida!!!!!!# Gracias @rodrigo_luque por estar a mi lado y por esta foto del mejor momento de mi vida!!!