Documentalistas consideran que “After María” de Netflix refuerza el estereotipo del boricua como mantenido

Tres documentalistas del país opinan sobre el trabajo de la directora Nadia Hallgren, que ha provocado diversas reacciones en redes sociales

Desde su estreno el pasado viernes en Netflix, el documental “After María”, de la directora Nadia Hallgren, ha levantado una serie de reacciones y críticas, sobre todo, entre aquellos que opinan que este trabajo no representa lo acontecido después del huracán.

El documental, de 36 minutos de duración, sigue la historia de tres mujeres que, tras el ciclón, se van para la ciudad de Nueva York, luego de acogerse al programa de Asistencia de Refugio Temporal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). La cámara sigue a estas mujeres, quienes junto a sus familias, se quedan en el limbo luego de que la ayuda es eliminada.

Esa es la premisa central de la historia, que debutó en el Tribeca Film Festival de Nueva York el pasado mes, y que ha provocado hasta un recogido de firmas para solicitarle a Netflix que lo elimine de su plataforma.

Pero, ¿por qué esta reacción visceral de la audiencia? La documentalista Sonia Fritz, quien a un año del huracán estrenó en Puerto Rico, “Después de María: Las dos orillas”, un documental sobre los múltiples esfuerzos de autogestión que se dieron después de la emergencia, opinó que el problema central de la propuesta es que “no representa para nada a los puertorriqueños que se fueron”, toda vez que refuerza el estereotipo del mantengo.

“Me parece que es un ejemplo terrible que abona a todos los argumentos de (Donald) Trump. Además que sabemos que no representa lo que yo conozco ha pasado, por ejemplo, en Orlando. Creo que hace un daño a los puertorriqueños en general y repite el estereotipo de los puertorriqueños dependientes que no trabajan, que esperan a que todo se lo den en las manos. Eso es lo que más me preocupa”, sostuvo Fritz, quien observó que una de las grandes fallas del trabajo es la falta de contexto.

“Se asume que esto es la realidad, la dependencia total y absoluta de los puertorriqueños. Además de que son mujeres y me duele en el alma que las presenten en esa actitud tan pasiva cuando sabemos que son las mujeres las que luchan cotidianamente en este país, pero muy en especial, las que lucharon después de María. No ves contexto, problemática, lucha ni interés por salir adelante”, agregó la cineasta cuyo documental sobe María ya se encuentra en YouTube. Para la también cineasta puertorriqueña Arleen Cruz, el hecho de que la propuesta se haya presentado a través de Netflix, que cuenta 130 millones de suscriptores y se ve en 190 países, ha sido un factor clave en la respuesta de la audiencia.

“Entre la sensación de mucha gente de pensar que esta pieza no necesariamente representa lo que pasó ‘after’ María, combinado a que se está exponiendo en una plataforma de alcance masivo como Netflix, pues todo eso crea la ilusión de que estamos siendo representados no necesariamente como es”, dijo Cruz.

Para ella, las reacciones del público ponen al descubierto “muchas cosas de cómo nosotros nos vemos y definimos y cómo queremos que la gente nos vea, que es otra construcción”, precisó.

Cruz explicó que no hay manera de que un documental cubra todos los ángulos de una historia y que cada trabajo se realiza según la mirada y decisiones de cada cineasta. “No estoy defendiendo ni justificando el trabajo de esta chica -que no conozco- pero uno hace el trabajo y al final es al público al que le toca reaccionar y recibirlo desde sus referentes. Las reacciones son tan válidas como la propuesta de ella”, dijo la documentalista. Recordó que luego del huracán María han sido muchas las personas que han llegado al país para documentar lo sucedido, ya sea por novedad, por oportunismo o por el deseo genuino de mostrar lo sucedido. Ninguna de esas miradas, sin embargo, se pueden controlar.

El productor y cineasta Rhett Lee García, por su parte, dijo que “After María”, se queda corto en su propósito al no presentar un cuadro completo de la situación. Lo que sí logra, en todo caso, es presentar el problema político de la isla, al plantear que “estando en el país o saliendo tenemos el mismo problema que es cómo podemos ser autosuficientes”. García, quien estuvo a cargo de los documentales “Lente de resiliencia”, sobre un rescate en el pueblo de Ciales, y “Nuestra insurrección energética”, acerca de la labor de Casa Pueblo en Adjuntas luego del huracán María, sostuvo que a raíz del trabajo de la directora Nadia Hallgren, estará sometiendo sus documentales a Netflix. “Ese trabajo duró lo que básicamente duran mis dos trabajos, así que esta misma semana estamos enviando a ellos una solicitud a ver si van o no van a aceptar nuestros documentales que cubren más o menos el mismo tema”, concluyó con la esperanza de mostrarle al mundo otros puntos de vista sobre ese antes y después de María.

(Por Mariela Fullana Acosta)