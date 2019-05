“Te voy a reportar a ICE”. Vídeo recoge el acoso racista contra una joven

Una adolescente de la ciudad de Elk Grove, California, ha compartido en su cuenta de Twitter un vídeo que muestra a un hombre que la acosa por haber estacionado en un parque comunitario y que cuestiona su estatus migratorio.

La grabación, tomada con un teléfono celular, muestra a un hombre que habla a la joven desde el otro lado de la ventanilla del copiloto en el aparcamiento del Laguna Community Park y la amenaza con llamar a las autoridades tras acusarla de que “apenas habla inglés” y de que “no perteneces aquí”. El vídeo se ha hecho viral la red social.

I only posted part of the video on Instagram so I thought I’d post the longer video on here, Twitter do your thing and help find him. (Elk Grove, Ca) pic.twitter.com/JdhzcbrtVh

— anajaira 😛 (@anajairaaaa) May 26, 2019