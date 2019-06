Hace tres años me encuentro representando al Gobierno Nacional del Ecuador y sirviendo a la comunidad ecuatoriana en Nueva York. He vivido la experiencia de la migración y eso me ha permitido realizar un trabajo apegado a la realidad de nuestra gente.

¿Cuántos ecuatorianos viven en Nueva York? esa es la pregunta más frecuente y aunque sabemos que la comunidad ecuatoriana es numerosa resulta difícil tener un dato exacto, pero si podemos mencionar un número aproximado. El Censo de población 2010 de los EEUU cuenta 264,408 ecuatorianos, si proyectamos ese número a la fecha, más todas las personas que por diferentes razones no constan en los registros de las autoridades estadounidenses, segundas y terceras generaciones que no se registran como ecuatorianos o quienes se encuentran en situación migratoria irregular, bien podríamos hablar de unos 700,000 ecuatorianos en Nueva York.

Somos una comunidad reconocida por sus trabajadores comprometidos, hábiles artesanos, estudiantes destacados, emprendedores, dedicadas trabajadoras en las áreas de cuidados, comunicadores, artistas, promotores culturales y más.

El Consulado del Ecuador en Nueva York tiene el enorme desafío de atender a una comunidad numerosa y diversa que se sigue proyectando y que, en algunos casos, también requiere apoyo para enfrentar las tragedias que se producen en la migración.

El Gobierno del Ecuador se ha preocupado por implementar una cada vez mejor atención a nuestra comunidad migrante, adecuada infraestructura, servicios consulares variados y programas como el Bachillerato Virtual para quienes no terminaron el colegio y quieren cumplir su sueño de obtener un título de bachiller. El Programa de Atención al Migrante Ecuatoriano, desarrolla constantes visitas a los centros de detención y ha sido una ayuda valiosa para las personas que enfrentan procesos de deportación.

Hemos fortalecido el área de servicios comunitarios y permanentemente ofrecemos una nutrida agenda de eventos y talleres gratuitos para fortalecer las capacidades y promover derechos de la comunidad ecuatoriana migrante. Diariamente llegan muchas personas para participar en las clases de Inglés, computación, talleres sobre emprendimientos, derechos de los trabajadores, salud y seguridad en el trabajo, orientación legal y referidos para agencias de apoyo en la ciudad. Aquí recibimos los casos de vulnerabilidad, personas fallecidas con familias de escasos recursos a quienes asistimos con la repatriación de los cuerpos hacia el Ecuador, personas enfermas y desaparecidos.

En el estado de Nueva York, la comunidad ecuatoriana puede acceder a los servicios consulares los siete días de la semana, en las oficinas de Manhattan la atención al público es de domingo a jueves y en las oficinas de Queens de martes a sábado. Los sábados, domingos y lunes requieren cita previa para los trámites de pasaportes y poderes. Más información en la web: http://www.ecuadorny.com.

-Mg. Linda Machuca Moscoso fue Asambleísta en Ecuador representando a la comunidad ecuatoriana migrante. Vivió algunos años en Estados Unidos y trabajó con organizaciones de apoyo a la comunidad migrante en Nueva York. Como Legisladora promovió leyes a favor de las personas en situación de movilidad. Tiene una Licenciatura en Comunicación Social y una maestría en Relaciones Internacionales. Es actualmente Cónsul General del Ecuador en Nueva York