Ricardo Osorio: ”La selección a veces te resta”

El ex defensor de la selección mexicana se sinceró acerca de los problemas que sufren los jugadores aztecas que militan en Europa

Ante la pólemica en las últimas semanas sobre ciertos jugadores que se niegan a participar en competiciones con la selección mexicana de fútbol, el ex defensor mundialista con ‘El Tri’ en el 2006 y 2010, Ricardo Osorio, alzó la voz por todos los jugadores en una entrevista para ESPN, donde explicó las cosas que viven los futbolistas que militan en europa.

Osorio, quien participó en la Bundesliga de Alemania con el Stuttgart donde salió campeón junto al ‘bebe’ Pavel Pardo, opinó acerca del tema de los futbolistas que compiten en las ligas del viejo continente, y pidió a la afición mexicana ser un poco más comprensibles con ellos, ya que allá las temporadas son más largas y los contratos se manejan de una manera distinta que en México. ”Los contratos en europa se manejan de la siguiente manera. Te pagan la mitad de tu sueldo directamente y la otra mitad es por desempeño. Si tú como futbolista aceptas hacer el viaje a jugar con la selección, regresas a tu equipo un viernes en la tarde y ya no te convocan. Ese es el costo de jugar con México, y es lo que sucede con varios futbolistas hoy en día. Para los torneos veraniegos, hay jugadores que planean sus vacaciones desde antes de ser convocados a eventos como la ‘Copa Oro’, y hay que entenderlos”, declaró Osorio.

Ricardo agregó que el hecho de jugar con la selección es por pura pasión por la camiseta, ya que no hay dinero de por medio. ”No solo es opinar sin saber. Hay un contrato de por medio y al final de cuenta el club es el que te paga. Jugar para México te ayuda a irte a europa y para tener a una mejor vitrina, pero si hay un punto donde te resta”, remarcó.

El oaxaqueño también agregó que hay ocasiones en las que jugadores que participan en clubes europeos hacen el viaje para jugar con ‘El Tri’ y no ven minutos, e hizo enfásis en los equipos sudamericanos, quienes solo convocan a sus estrellas para partidos oficiales. ”Haces el viaje de doce horas, con el cambio de horario y te toca no jugar porque el técnico quiere probar otras piezas. Muchos jugadores de la CONMEBOL no viajan a compromisos amistosos, solo a eliminatorias, y de esa manera también aumentas la oportunidad para los futbolistas locales”, concluyó.

Este tema no dejará de ser un problema para los directivos y jugadores cada vez que ocurre, pero lo que es verdad es que hay que entender ambos lados de la moneda antes de críticar a los mexicanos que no acceden a jugar una justa internacional con la selección mexicana.