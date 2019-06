Esposo de Natalia Cruz alega que expresentadora de Primer Impacto le pegó; pero estas fotos dicen otra cosa

View this post on Instagram

Reposted from @estrellasdigitales – Esta tarde parte de nuestro comité de Estrellas Digitales @fernandoarauoficial @jairoacruz @bernhardseifert estuvieron compartiendo en “Elisa y las Estrellas” acerca de lo que será nuestra tercera entrega de Premios Estrellas Digitales 2019 agosto 29 no se lo pueden perder este año venimos con características únicas y especiales ⭐️ . . . . . #estrellasdigitales #estrellasdigitales2019 #estrellasdigitalespresenta #influencers #awards #photography #socialmedia #digitalera #technology #tvradiomiami#JairoCruz #CreditCoach #estaestucasa #estaestucasatv