Marjorie de Sousa como Jessica Rabbit y el ‘underboob’ que desató pasiones

View this post on Instagram

Hoy es viernes!! Te invito a sonreír, bailar, gritar, brincar, disfrútate. Gracias mi compañero de baile @yeyomaldonado_ amo tu Luz, tu hermosa Energía, tu amor. #lavidaesunhermosoregalo #unpoquitotuya #marjoriedesousa #amandocadasegundodevida #telemundo #unpoquitotuyo canta 🎤 #serniños 🤗🤗🤗🤗