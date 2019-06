Mira el mensaje de Bárbara Bermudo el día de su cumpleaños

"Cerré los ojos, pedí mis deseos y ya fueron cumplidos"

Bárbara Bermudo hoy, 5 de junio, está cumpliendo 44 años y aunque hace un poco más de 2 años que no la vemos en la televisión, el público la ha acompañado fielmente en cada uno de sus pasos, sus proyectos y por supuesto ¡la vida en familia!

Como nos tiene acostumbrados, sus mensajes más importantes son a través de las redes sociales y la llegada de los 44 no son la excepción. Acompañado de una foto en donde se la ve mejor que nunca, la periodista escribió lo siguiente:

“Cerré los ojos, pedí mis deseos y ya fueron cumplidos, porque no es solamente hoy sino todo los días que Dios me concede los deseos de mi corazón 💓. Gracias Padre por tu infinita misericordia y por siempre consentirme. Otra vuelta al sol ☀️ y más bendecida que siempre. Gracias a todos los que me han hecho llegar un mensaje de amor 💖 por el día de mi cumpleaños 🎂 #happybdaytome #felizcumpleañosami”.

Bárbara, quien además de haber sido la cara de las noticias muchos años, es una celebridad que siempre está buscando proyectos que involucre el empoderamiento de otras mujeres, como fue en su momento la venta de ropa, zapatos, perfumes y uno de sus proyectos más ambiciosos ‘Yo Soy Más’.

El fin de semana pasado estuvo en República Dominicana, en donde también compartió con Rashel Díaz, en un gran evento cristiano, llamado ‘Rompiendo Ligaduras del Alma’, en el que participaron 8 mil asistentes. Ellos dieron sus testimonios para ayudar a otras personas.

¿Si vuelve pronto a la tele? Es un secreto a cuatro llaves, sin embargo supimos que ambas cadenas habrían coqueteado con tenerla dentro de sus empresas, tanto Telemundo como Univision, sí, Univision.