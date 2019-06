Las memorias de Hunts Point colorean Casita María de la mano de la “Primera Dama del Grafiti”

Un nuevo mural desarrollado por "Lady Pink" celebra y empodera a la comunidad de este vecindario

NUEVA YORK – Una abuela le trenza el cabello a su nieta que, sentada en la falda, parece estar suspendida en el tiempo. Dos estudiantes afroamericanas recién graduadas se abrazan en un gesto de hermandad empoderado. Un coquí puertorriqueño entona la canción que despierta, mientras una palma se levanta deseosa a la orilla del mar.

Cada imagen se mueve en burbujas llenas de color; una niña las sopla al horizonte.

“Dentro de las burbujas, hay momentos coloridos pasando; en el exterior, hay tristeza, bajos recursos, y edificios grises, negros y blancos”, describe nuestra entrevistada Lady Pink.

La felicidad va de la mano de la tristeza, la nostalgia de la presencia; y al final… es la memoria, que todo lo reinicia como en un sueño. Esto es lo que se desprende de las palabras de la artista urbana.

“Son esas pequeñas cosas”, resume la creadora- que, aunque a veces, pueden ser frágiles como las burbujas-, nos hacen volar, trascender.

Es también eso que nos lleva a reflexionar de dónde venimos y hacia dónde vamos, amplia.

Desde el mes pasado, esas memorias se posan en la comunidad de Hunts Point, en el Sur de El Bronx. Allí una de las paredes de la organización sin fines de lucro con más de 80 años de historia, Casita María, las recibe como una apuesta de desarrollo a través del arte.

Lady Pink, seudónimo con el que pide que la nombren, sirvió de mentora de un grupo de 15 estudiantes entre las edades de 14 y 18, y otros miembros del vecindario, a través de la referida organización, para pintar un mural que celebra y promueve el potencial de sus habitantes.

No es la primera vez que Lady Pink lo hace. El principio y fin de su obra se basa en la capacidad de compartir su talento que empezó a circular de manera clandestina por los vagones del tren de la ciudad de Nueva York en el 1979.

En su historial destacan varios talleres para estudiantes adolescentes en planteles como Frank Sinatra School of the Arts, en Queens, al que se suma esta vez el ofrecido en conjunto con Casita María.

“Es importante inspirar a los nuevos artistas, tú tienes que nutrir el talento cuando lo encuentras, cuando lo ves. Es importante enseñarle a los jóvenes que el arte puede ser divertido, y que sus dibujos, sus borradores, sus imágenes, son perfectamente válidos. Que ellos puedan ponerlos legalmente en la calle -grandes- y divertirse en el proceso. Porque eso fue algo que yo hice cuando era adolescente”, sostiene la artista de origen ecuatoriano, pero criada en Nueva York.

Al trabajar en coordinación con dicha entidad, la creadora que lleva más de 30 años dejando marcas de libertad en espacios urbanos, está consciente de los problemas que aquejan al barrio, con una población mayoritariamente, latina y afroamericana.

Pobreza, criminalidad, drogas…

Sin embargo, con total seguridad plantea que es mucho más lo que une a sus residentes que lo que los separa.

“Dentro de eso hay un vecindario abierto que va en la dirección opuesta; están abriendo los parques, construyendo áreas de juego…hay muchas cosas bonitas pasando”, argumentó la entrevistada quien empezó pintando grafitis en el Subway de Nueva York cuando apenas tenía 13 años.

De ese entorno, las obras de Lady Pink han logrado reconocimiento internacional al punto que han sido expuestas en espacios como Whitney Museum, el MET, Brooklyn Museum y el Groningen Museum, en Holanda.

Sin embargo, para la pintora, el mayor logro de su obra es cuando la reconoce el ciudadano de la calle que no tiene los medios ni el tiempo para pagar acceso a un museo. Y es que, al final del día, el artista es artista porque transgrede, provoca y cuestiona, postura que no ha estado ausente en la propuesta de Lady Pink.

“Estamos sacando el arte de las galerías y llevándolo al exterior para que todo el mundo lo disfrute. Porque el arte ha ido más hacia las elites o los ricos… solo para los privilegiados que tienen el tiempo de ir a los museos y a las galerías, y todos los demás están trabajando y no tienen tiempo para eso. Así que cuando podemos mostrarles a todos nuestro talento y arte, eso es importante…”, puntualizó la también llamada “Primera Dama del Grafiti”.

La coordinación

El proyecto de Casita Maria Center For Arts & Education junto a Lady Pink fue anunciado en abril.

Luego de la plática con alumnos y mujeres de la zona se pasó a la ejecución de la obra el pasado 11 de mayo.

El mural debe estar completado para su inauguración, este próximo 21 de junio, como parte del South Bronx Culture Trail Festival 2019: retroACTIVO.

La iniciativa, que va por su tercer año consecutivo, es subvencionado por el Cultural Immigrant Initiative Fund, New York State Council on the Arts y la oficina del concejal Rafael Salamanca, Jr. , entre otras entidades.

Gail Heidel, directora creativa de Casita María, explicó que dado que la organización había destacado el trabajo de dos artistas hombres previamente; esta vez, consideraron importante reconocer la labor artística de una mujer.

El hecho de que Lady Pink también tuviera experiencia trabajando con estudiantes tuvo un peso a la hora de la selección.

“Lo primero que queríamos del mural era que pudiera mostrar los diferentes trasfondos de los habitantes de Hunts Point juntos, y la unión por los jóvenes y su desarrollo”, explicó Heidel, sobre el alcance del proyecto.

“Todo lo que está en este mural refleja a la comunidad… hay referencias a la comunidad afroamericana, adicional a la latina. Así que mostrando estas imágenes queremos proyectar la unidad en un tiempo en que hay gente peleándose unas a otras en la comunidad”, amplió la portavoz en referencia a problemas como la violencia de pandillas.