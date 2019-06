¡Sorpresa! Chef James Tahhan de ‘Un Nuevo Día’ se casó en secreto y nos dice por qué

La ceremonia religiosa fue hace casi un año y la civil hace unas semanas

Hoy en ‘Un Nuevo Día’ Chef James Tahhan reveló algo que tenía muy bien guardado, que se casó en secreto con su pareja Russel Conde ¡hace casi un año! Primero en una ceremonia espiritual en la Riviera Maya y hace unos días por civil en la ciudad de Miami.

Minutos antes del anuncio en el show matutino de Telemundo, hablamos en exclusiva con el chef venezolano que nos contó al detalle las dos peculiares ceremonias en la que estuvieron, en ambas, ellos solos: sin familia y sin invitados.

Chef James estaba participando de un evento gastronómico en México, más exactamente en el hotel Velas Maya, de la Riviera Maya, uno de los más exclusivos y exóticos porque se encuentra construido en el medio de la jungla. Justamente allí, en el 2017 el venezolano le pidió matrimonio a su novia desde hace casi 13 años. Y por eso, eligió el mismo lugar para sorprenderla con una boda espiritual en donde hasta vivieron una experiencia con Chamanes.

Pregunta: ¿Por qué guardaste el secreto de que te habías casado con Russel por casi un año?

James Tahhan: Siempre me he caracterizado por llevar una vida bastante privada en el sentido de mi familia y mi relación, porque es un medio que requiere de mucha responsabilidad y siento que estando yo en el medio, debo cargar con esa responsabilidad y no la gente que está a mi alrededor… Nos casamos el 14 de octubre en un lugar que tiene mucho significado para nosotros, y también la rebeldía de querer hacer las cosas un poco diferente, romper con los paradigmas donde estamos acostumbrados. Quisimos hacerlo en un lugar paradisíaco, en el medio de la jungla, en uno de los hoteles más prestigiosos del mundo en la Riviera Maya, que se llama Gran Velas Maya… Hicimos también una ceremonia chamánica muy típica de la región.

P: Ustedes van a cumplir casi un año de casados, pero en la Corte de Miami figura que se casaron hace muy poquito…

J.T.: Claro, porque nosotros hicimos una boda allá y después la hicimos aquí… No le habíamos prestado mucha atención al tema y decidimos hacerlo. Y También lo hicimos de forma muy peculiar, recuerdo que fuimos a la corte y no teníamos los anillos. La señora de la corte nos dice: “póngale el anillo a la novia”… ¿cuál anillo? (risas)… Nosotros somos una pareja descomplicada, hay personas que quizás le dices si quieres ser tu testigo y resulta que no quieren y los comprometes. Nos gusta mucho dar sorpresas, impactar positivo en las personas. Para nosotros fue muy divertido llegar ahí, ver el proceso, veíamos en la corte gente que llegaba de traje, y nosotros fuimos en Vans, jeans, muy deportivos, un poco como llevamos nuestra vida… Sabemos lo que queremos, sabemos a dónde vamos, pero a la ves siempre tratamos de quitarnos protocolos, compromisos de encima.

P: ¿Qué dijo la familia cuando se enteró que se habían casado?

J.T.: Se enteraron cuando llegamos de nuestro viaje, lo primero que decían fue: “Wow, ya lo sabíamos”… Yo vengo de una familia árabe muy conservadora, muy cuadrada de pensamiento y 12 años de noviazgo en nuestra cultura no existe; ¿Por qué no están casados? ¿por qué no viven juntos?… Y la respuesta es que yo puedo estar mucho tiempo con una persona, conocernos, pero la convivencia muchas veces es complicada y queremos estar seguros de tomar la decisión correcta, y estar seguros en todos los sentidos. La convivencia empezó hace unos dos años, tenemos muchas más cosas en común de lo que pensábamos, nos acercó mucho más.

P: ¿Quién es Russel en tu vida?

J.T.: Cuando tu piensas en la persona más importante de tu vida, Russel es la que está ahí, vamos para 13 años de noviazgo, después vino la boda, hoy seguimos siendo muy iguales a como éramos todo ese tiempo. Tenemos muchas similitudes es un muchos principios. Nos gustan las mismas cosas: los deportes, comer, lo relajado, ,lo desestructurado… Para mí ella ha sido una persona pilar a lo largo de mi crecimiento en el mundo artístico, para mí siempre ha sido una clave elemental de mantener los pies en la tierra, es mi consciencia. Una de las cosas que más valoro es que ha estado ahí cuando no estaba en esto y sigue estando y seguimos siendo los mismos… Siempre vi a Russel como la esposa que quería tener y eventualmente como la madre de mis hijos.

P: Después de la boda la pregunta obligada es: ¿para cuándo los hijos?

J.T.: Hago la tarea bastante, si hubiese hecho la tarea en la escuela como la hago para los bebés me hubiese recibido con honores (risas)… Estamos trabajando en ello, tenemos mucha ilusión, yo soy un amante de los niños, mi primera experiencia fue con mi sobrinita Sarah, con mi sobrino Jacob, el tema de niños me rompe la cabeza. Antes de entrar a la televisión fui instructor de tenis de niños y siento que ellos son el verdadero ejemplo de lo bonito que puede llegar a ser la vida, tengo tantos planes a futuro con los niños y lo que falta son los niños, tenemos ganas que pase más pronto que tarde