Denuncian a constructora por estafar los sueños de compradores

Dominicanos de Nueva York iniciaron procesos legales contra la compañía Arconim Constructora, a quien acusan de haberlos estafado tras pagar por apartamentos que nunca se construyeron

En el 2015, y luego de haber trabajado 20 años como oficial del NYPD, el agente José Miguel Santiago se retiró de la Uniformada y se puso la meta de invertir parte de sus ahorros en comprar una vivienda en la ciudad de Santiago, en República Dominicana, de donde es originario.

El exoficial asegura que un día caminaba por las calles de Washington Heights, en el Alto Manhattan, y alguien le entregó un volante en el que ofrecían un proyecto de lujo en un conjunto cerrado, con piscina, gimnasio. El anuncio invitaba a separar el inmueble desde Nueva York en un proyecto denominado “Harmony 3”, en el que la firma Arconim Constructora se vendía como la compañía “donde construimos tus sueños”.

Al exuniformado la idea le sonó y de inmediato apartó su apartamento con $1,000. Luego pagó la inicial en 18 meses, un total de $22,990, que le garantizaban la entrega de las llaves para empezar a disfrutar de “las bellezas de Arconinm”.

“Yo estaba muy emocionado de saber que iba a tener algo allá. Me imaginaba con mi familia en ese apartamento de tres cuartos, dos baños y balcón en el jardín 6, pero en septiembre del 2017 no me lo entregaron. Decidí viajar y cuando fui al lugar, no había nada, solo un terreno con la publicidad. Fui a pedir explicaciones y me dijeron que estaban un poquito atrasados, que en diciembre me lo entregaban, luego que en junio del 2018, pero al ver que no me cumplieron y que no empezaban la obra, pedí mi dinero y hasta hoy me han tenido de aquí pa’ lla, sin resolverme nada”, asegura el comprador, quien asegura que siendo policía jamás se imaginó que sería “víctima de robo” de semejante manera.

“Da mucha rabia. Me siento traicionado y burlado. Yo pensaba que mi apartamento para esta fecha ya iba a tener más valor y no tengo nada por culpa de una compañía que ofrece sueños en balde en una clara estafa”, dice el dominicano, agregando que incluso le han puesto citas para entregarle su dinero en Santiago, y cuando viaja y acude a la cita, le salen con historias y excusas.

“Yo lo que pido es que se haga justicia y que las autoridades tanto de aquí como de allá le pongan un pare a esa compañía, que no la dejen seguir operando y que nos entreguen nuestro dinero. Y con tristeza lo digo, que a uno ya no le quedan ganas de comprar en Dominicana después de esto que pasó. Eso le hace daño al país también”, agrega Santiago, quien el lunes pasado instauró una queja ante la Fiscalía del Estado contra la constructora y en la Corte Civil. “Este sueño se me volvió una pesadilla. Yo pensaba que en mi retiro iba a estar tranquilo, pero tengo es un dolor de cabeza constante con esto cuando estaba supuesto a estar relajado. Les pido que dejen de estafar a la gente trabajadora”.

Lo mismo le ocurrió a Ana Núñez. La dominicana asegura que en el 2015 se ilusionó con el proyecto de comprar un apartamento en Santiago, a manera de inversión, para que le generara un ingreso extra por concepto de renta y aunque le dieron un plazo de 18 meses para pagar el 30% de cuota inicial, prefirió pagarla en 8 meses, con la esperanza de tener pronto su inmueble. Pero también se quedó esperando.

“Primero me dijeron que me entregaban el apartamento en el 2016, y cuando fui en diciembre de ese año a Dominicana fui al sitio y no habían levantado ni una piedra. Cogí para la oficina y allá me dijeron que se habían atrasado por falta de materiales, pero que para marzo me iban a entregar el apartamento. Yo les creí totalmente y hasta dije que quería pagarlo completamente de una vez, porque no quería financiar”, recuerda la frustrada compradora. “Luego regresé en abril y tampoco vi ni una piedra. Me dijeron que me lo daban en unos meses y así me han tenido hasta ahora. Eso es una burla”.

La dominicana asegura que lo que más le molesta es sentir que la constructora juega con ella como “si fuera un niño chiquito”. “No solo no ponen la cara sino que me dicen que me van a devolver mi dinero y hasta fecha me han puesto para ir a recibirlo y voy yo y compro mi pasaje y cuando llego a Dominicana me dicen que no saben que ningún dinero y nadie se hace responsable”, dice la mujer, quien ahorró el dinero de su apartamento con el trabajo en dos restaurantes y en su negocio de contabilidad.

“A esa gente deberían meterla presa. Ellos acá tienen una oficina fantasma en la que nunca hay nadie, solo tienen a una persona que les recoge la correspondencia, pero ahí nunca hay nadie y lo peor es que cuando uno llama a pedir supuestamente información sobre las ventas, todavía ofrecen los mismos planes para seguir estafando a más gente”, agrega la compradora, al tiempo que revela que apenas la semana pasada, luego de interponer una demanda ante la corte de Asuntos Civiles de Nueva York y una queja en la Fiscalía, Arconim le dijo que no le podrá regresar sl dinero sino hasta dentro de unos 8 meses más. “Son solo mentiras. Ellos destruyen los sueños de la gente”.

Y tras confirmar que su despacho ha recibido un par de quejas sobre el incumplimiento de la constructora con compradores de apartamentos, el Consulado Dominicano en la Gran Manzana advirtió que interpondrán una queja formal ante las autoridades judiciales de su país para que no permitan que las denuncias queden sin resolverse.

“Sabemos que esa constructora está actuando muy mal y vamos a mandar al fiscal de República Dominicana una petición para que los sometan a la justicia, a fin de que se garantice la devolución del dinero de los afectados”, dijo Elías Barrera Corporán, vocero del Consulado, quien de paso hizo un llamado a sus connacionales para que antes de hacer negocios de compra con constructoras se informen sobre las empresas.

“Para evitar más casos como esos, desde hace tres meses creamos en el Consulado la ventanilla inmobiliaria, que previamente ha checado las compañías que son confiables y por ello exhortamos a quienes quieran comprar casa, que vengan primero y revisen aquí a ver si esas empresas están autorizadas a hacer negocios aquí, pues sabemos que Arconim no operaba aquí con permiso”, agregó el funcionario, explicando que hay 10 firmas constructoras de total confianza. “Da mucho dolor saber que hay empresas que juegan así con nuestra gente dominicana que se faja trabajando para conseguir algo para que los vengan a robar así”.

El Departamento de Asuntos del Consumidor de la Ciudad aseguró que sus récords no muestran nada sobre esa compañía.

Rafael Espinal, presidente del Comité de Asuntos del Consumidor del Concejo Municipal, criticó el proceder de Arconis Constructora y manifestó que no es justo que compañías que obran de mala fe jueguen de esa manera con los sueños y necesidades de la gente.

“Es la primera vez que escucho sobre esta estafa y estoy sorprendido y horrorizado. La comunidad dominicana emigró a este país con el sueño de ganarse la vida y poder ganarse el pan y mantener a sus casas”, dijo el concejal, de origen dominicano, al tiempo que instó a que se realice una investigación profunda sobre estos actos.

“No se tolerarán esquemas de esta naturaleza. Insto a cualquier persona que haya perdido dinero con este plan a que llame al 311 y se dirija a mi oficina para que podamos trabajar con el Departamento de Asuntos del Consumidor y perseguir a estos malos actores”, agregó Espinal.

El también concejal dominicano Ydanis Rodríguez, en cuyo distrito funciona la oficina de la constructora en Nueva York, se manifestó muy dolido de enterarse que una empresa de su país destruya las sueños de familias trabajadoras que invierten los ahorros de toda su vida en proyectos inmobiliarios.

“Los dominicanos en Nueva York, al igual que el resto de los latinos, trabajan muy duro, no solo para mantenerse aquí sino para hacer realidad el sueño de tener una vivienda fija en los países de donde emigraron. Por ello es inaceptable que cualquier compañía se dedique a aprovecharse de esos sueños que tiene nuestra gente trabajadora”, dijo Rodríguez, al tiempo que pidió que se investigue de cabo a rabo a la compañía señalada y comprobar si ha incurrido en fallas a las leyes de funcionamiento del estado.

Intentamos obtener una postura por parte de la compañía sobre los señalamientos de estafa y robo por parte de los compradores afectados, y Felipe Riquelme, representante de Arconim Constructora, aseguró que pasaría la solicitud a la dependencia encargada, pero finalmente nunca respondieron.

Datos sobre la estafa denunciada