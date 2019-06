India renacerá en su próximo álbum

India ‘La princesa de la salsa’, madrina de la edición numero 62 del tradicional Desfile Nacional Puertorriqueño y quien forma parte la actual gira del show ‘Forever Tango’, tiene entre sus proyectos la producción de un disco de tango y una colaboración con Jerry Rivera

Linda Viera Caballero, mejor conocida como India ‘La princesa de la salsa’ se reinventa y promete a sus seguidores un álbum que la sacará por completo de su zona de confort.

La artista, que actuará en el New York Salsa Festival pautado para este sábado 8 en el Barclays Center, forma parte de la gira del espectáculo musical ‘Forever Tango. La artista cuenta ha sido seducida por la magia del tango y que su próxima producción será precisamente un disco en este género

“Es un gran privilegio formar parte de ‘Forever tango’. Estoy practicando mucho, siguiendo un fuerte entrenamiento lleno de música y mucha magia. Tengo planes de hacer un disco de tango, algo que me emociona mucho, también quiero seguir haciendo homenaje a mi gran amigo Juan Gabriel. Y es muy probable que pueda hacerlo a través de este show”, comenta la artista que ya visitó Colombia y Perú con la gira.

Explica que le espera además un recorrido por México y por Puerto Rico con el show. India explica que al margen de este espectáculo también entregará pronto a sus seguidores una colaboración especial con un compatriota y colega.

“La experiencia con Forever Tango ha sido maravillosa, siento mucho respeto por esta música y por su cultura. Trabajar junto al maestro Luis Bravo, creador del show, músico y productor, es un gran honor. El público también puede esperar una colaboración con Jerry Rivera que sé que les encantará. Yo pienso que los 50 son los nuevos 30 porque me siento con mucha energía como si acabara de cumplir 30”, subraya entre risas.

De igual manera, habla de un sueño de infancia que hará realidad durante la edición del Desfile Nacional Puertorriqueño. Explica que llegó a Nueva York junto a su familia, procedente de Puerto Rico, a muy temprana edad y que desde entonces se ha integrado a la popular fiesta callejera. Este año también participará, pero marcará un antes y después en su participación en la Parada.

“Desde niña siempre asistía al Desfile con mi mamá y con mi hermana. Luego ya cuando incursioné en la música seguí participando, pero esta es la primera vez que soy madrina de este evento y estoy muy feliz. Es de gran orgullo para celebrar la cultura de Puerto Rico junto a mi gente en Nueva York”, indica sobre la fiesta que cumplirá 62 años el domingo 9 de este mes.

La intérprete de temas como ‘Dicen que soy’, ‘Vivir lo nuestro’ y ‘Me cansé de ser la otra’, que nació en la comunidad de Rio Piedras, también aprovecha para evaluar la situación que vive su isla natal y comparte su mayor anhelo al respecto.

“Yo quiero ver a puerto rico superarse. En la isla hay gente trabajadora y luchadora, solo necesitan un gobierno que los apoye que se enfoque en el crecimiento del país. El turismo en la isla está en su mejor momento y eso es algo que tenemos que celebrar, que bueno poder hacerlo en el Desfile Nacional”, comenta.

Colaboración con Dj Khaled

Uno de los grandes éxitos de la cantante ‘No me conviene’ ha resurgido como parte de ‘You stay’, un tema de Dj Khaled en el que también tiene participación el colombiano J Balvin. La canción, que India grabó durante los 90’s, forma ahora parte del disco ‘Father of Asahd’

“Estoy muy contenta porque el público ha acogido esa colaboración con mucha alegría, están y el tema está sonando mucho en todos lados. ‘No me conviene’ es al parecer el tema por excelencia de los raperos, Puff Daddy también había utilizado esta canción anteriormente hace años”, comenta.

India, multi ganadora del premio Grammy comparte además su filosofía de trabajo y lo que considera como la clave de su vigencia en el terreno de la salsa.

“Mi amor por la música y mi ética han sido la clave de mi permanencia en la industria. Siempre le digo a los jóvenes que cuando se trabaja con dedicación por una pasión los sueños se hacen realidad. Gracias a Dios y al público porque sigo haciendo lo que me gusta. Lo importante no es llegar, sino mantenerse y he podido hacerlo”, concluye.