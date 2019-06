John Cena se unirá a la saga The Fast and the Furious

El musculoso luchador hará compañía a The Rock

El actor John Cena formará parte de la siguiente entrega de The Fast and the Furious, reportó Deadline.

Universal Pictures confirmó la adición del también luchador al elenco de la saga, aunque no reveló cuál será el personaje que interpretará.

Por otro lado, Dwayne “The Rock” Johnson no se integrará a la siguiente película, aunque se desconocen las razones.

Dan Casey está trabajando el guion del largometraje, basado en una historia de Justin Lin; la producción comenzará a finales de junio.

Su estreno está contemplado para el 22 de mayo del 2020 en Estados Unidos.