Tony Parker anuncia su retiro de la NBA

El francés deja las duelas después de 18 años en la NBA

El fin de una era ha llegado, con Tim Duncan y Manú Ginobili retirados de la NBA, solo quedaba Tony Parker como jugador en activo de aquel tridente que tantas alegrías le dio a los San Antonio Spurs.

Hoy, se confirmó que después de 18 temporadas en la asociación, Parker se retira. El legado del francés va más allá de su manera de impactar jugadores, ya que entre sus vitrinas posee cuatro campeonatos de NBA, un premio al ‘Jugador Más Valioso’ de las Finales en el 2007, así como seis convocatorias al All Star Game.

El base participó desde el 2001 al 2018 con la playera de los San Antonio Spurs, lugar donde se convirtió en el líder histórico en asistencias de la franquicia. Su año final en la liga lo jugó defendiendo el escudo de los Charlotte Hornets.

”Anuncio mi retiro con mucha emoción. Será algo innolvidable, y es curioso porque nunca me pude imaginar que iba a tener todos estos éxitos tanto con los Spurs como con la selección francesa. Gracias a todos”, anunció el basquetbolista en una entrevista exclusiva con ESPN.

BREAKING: Tony Parker announces retirement after 18 NBA seasons. https://t.co/pBIsX34TtZ pic.twitter.com/FQpWaotmdp — theScore (@theScore) June 10, 2019

El nacido en Brujas, Bélgica participó en 1,254 partidos en la liga en donde promedió 15.5 puntos y 5.6 asistencias. Con 37 años, Parker cree que es capaz de jugar por un par de temporadas más pero siente que es el momento indicado para marcharse.

”Varios factores me llevaron a tomar esta decisión. Si no puedo sentirme como Tony Parker y no voy a competir por un campeonato, no tiene caso que siga”, declaró.

Su lugar en el ‘Basketball Hall Of Fame’ es seguro, y de esa manera llega a su fin una de las carreras más éxitosas que han habido en los últimos tiempos. El base revolucionó su posición y pudo adaptar su juego al paso del tiempo para no solo asistir, sino también anotar con apenas 1.88 metros de altura.