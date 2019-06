Plato de segunda mesa y divisora: “La Chilindrina” se lanzó contra Florinda Meza

"Chespirito" primero estuvo enamorado de otra, reveló

Han pasado décadas desde que el elenco de “Chespirito” estuvo reunido y todavía siguen aflorando revelaciones.

María Antonieta de las Nieves mejor conocida como “La Chilindrina” reveló que el romance de Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza no fue la primera opción del comediante.

En entrevista con una revista mexicana la comediante dijo que el emblemático comediante estuvo enamorando antes de una mujer que lo rechazó.

Además de esas revelaciones íntimas, “La Chilindrina” recordó el mal ambiente que creó “Doña Florinda” cuando comenzó a salir con el director y productor del programa.

“Llegó a lastimar a muchas personas del equipo, desde directores, camarógrafos, hasta directores de cámaras; les gritaba que no eran nadie y que no sabían su trabajo. Era muy prepotente y Roberto no hacía nada porque estaba cegado por ella y entendía sólo lo que ella decía“, confesó.