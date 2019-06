Profesor inmigrante Pro-Trump: “Bailo cuando ICE deporta indocumentados, MAGA!”. Piden su renuncia

Un profesor de la Universidad de Georgia Gwinnett se enfrenta a una masiva petición para que sea despedido luego de expresar repetidamente posturas antiinmgrantes.

Fang Zhou, un inmigrante de China lucha por mantener su puesto luego de protestas de parte de sus estudiantes.

“Digo la verdad al poder en clase y mis estudiantes aprenden sobre la fuga financiera de la inmigración ilegal en la economía y las altas tasas de criminalidad de los inmigrantes ilegales”, dijo Zhou en una publicación en redes sociales. “Mis estudiantes están ‘despertados’ y están en su mayoría contra la inmigración ilegal después de tomar mi clase”.

Bee Nguyen, la Representante Estatal del Distrito 89 de Georgia House, publicó capturas de pantalla de las páginas de redes sociales de Zhou en su cuenta de Twitter. “¿Son estos los valores apoyados por Georgia Gwinnett College?”, Escribió Nguyen en el tweet.

While we celebrate the passage of the Dream Act, this @GeorgiaGwinnett professor uses hostile terms “ghetto thugs,” “libtards,” & spreads false narratives about immigrants.

Are these the values supported by Georgia Gwinnett College? https://t.co/tCLJJ850Gb pic.twitter.com/1kL3xv3mS3

— Bee Nguyen (@BeeForGeorgia) June 6, 2019