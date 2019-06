Abren laboratorio express para pruebas de infecciones de transmisión sexual

La iniciativa es parte del plan del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York para poner fin a la epidemia de VIH para 2020

NUEVA YORK.– Un innovador y ágil servicio de salud tienen ahora los neoyorquinos. El Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York inauguró este miércoles el ‘Quickie Lab’, un laboratorio de exámenes clínicos cuyos resultados serán entregados en cuestión de horas en contraste con los días de espera que se tomaban antes.

El ‘Quickie Lab’ o laboratorio rápido, localizado en el 303 de la Novena Avenida en Manhattan, proporcionará pruebas para clamidia, gonorrea y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Los pacientes que no muestran síntomas pueden ir sin una cita y hacerse una prueba.

Las pruebas rápidas para el VIH y la sífilis que también están disponibles en el ‘Quickie Lab’, coinciden con los datos preliminares publicados por el Departamento de Salud, que muestran aumentos en los casos de sífilis y gonorrea en la ciudad de Nueva York, lo que refleja una tendencia nacional.

El diagnóstico y tratamiento tempranos son críticos para detener la transmisión de estas infecciones, sugiere la entidad de salud. Este nuevo sistema es parte del plan de la Administración de Blasio para poner fin a la epidemia de VIH para 2020.

“Con el aumento de casos de ITS en todo el país, el Laboratorio ‘Quickie Lab’ es justo lo que necesita la ciudad”, dijo la comisionada de Salud, doctora Oxiris Barbot. “Los neoyorquinos necesitan lugares acogedores y libres de juicios donde puedan obtener pruebas rápidas para detectar ITS. El Departamento de Salud se compromete a garantizar que todos los residentes tengan los recursos que necesitan para llevar una vida sexual segura y saludable”.

El plan del alcalde incluye una sólida infraestructura de prevención y tratamiento para las ITS. En honor a la iniciativa WorldPride NYC y la conmemoración de los 50 años de los eventos de Stonewall, el Departamento de Salud también anunció que ampliará las horas de servicio para el ‘Quickie Lab’ en la última semana de junio y la primera semana de julio.

David H. Persing, director médico y de tecnología de Cepheid comentó que comparte la visión y el liderazgo que el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York y su Laboratorio de Salud Pública han llevado a la comunidad al realizar pruebas rápidas de clamidia y gonorrea utilizando el sistema Cepheid GeneXpert Infinity.

“Para interrumpir el ciclo de transmisión, los resultados rápidos son importantes. Esperamos el potencial de un impacto tangible y medible de esta nueva tecnología en las tasas de ITS en la ciudad de Nueva York”, agregó Persing.

Datos sobre infecciones de transmisión sexual en Nueva York

Los casos de sífilis primaria y secundaria en la ciudad de Nueva York, las etapas durante las cuales la sífilis es más contagiosa, aumentaron en un 9%, de 1,799 en 2017 a 1,960 en 2018. La gran mayoría de estos casos se encuentran entre hombres, especialmente homosexuales, bisexuales y otros que tienen relaciones sexuales con hombres.

Sin embargo, los casos de sífilis primaria y secundaria entre las mujeres aumentaron un 30% (de 69 en 2017 a 90 en 2018). Como se anunció en una reciente alerta de salud, los casos de sífilis congénita en la ciudad de Nueva York casi se triplicaron, de 7 casos en 2017 a 20 casos en 2018.

Los casos reportados de gonorrea también aumentaron en un 11%, de 23,491 en 2017 a 26,072 en 2018. Los casos de gonorrea han aumentado de manera más pronunciada entre los hombres.

La cantidad reportada de casos de clamidia se mantuvo estable en la ciudad de Nueva York desde 2017 hasta 2018.

Los aumentos en los diagnósticos de sífilis y gonorrea están relacionados con muchos factores, entre ellos, el aumento de la transmisión y el aumento de la cantidad de neoyorquinos que se están examinando.

Cómo prevenir las ITS

Muchas personas con infecciones de transmisión sexual (ITS) no tienen signos ni síntomas. Sin embargo, las ITS no tratadas pueden tener efectos duraderos para la salud, como pérdida visual y auditiva, demencia, parálisis, infertilidad y muerte fetal. Tener sífilis, gonorrea o clamidia puede facilitar la transmisión o transmisión del VIH.

La mejor manera de prevenir la sífilis, la gonorrea y la clamidia es a través del uso del condón, la detección temprana y el tratamiento. Se alienta a los neoyorquinos que tienen relaciones sexuales a que sean abiertos y honestos con sus médicos sobre sus prácticas sexuales y pregunten acerca de hacerse una prueba de detección de ITS. La prueba de estas infecciones es fácil y son curables con antibióticos.

El concejal Mark Levine que preside el Comité de Salud del Concejo instó a los neoyorquinos a hacerse las pruebas.

“Son rápidas, precisas y libres de estigmas deben estar disponibles para todos los neoyorquinos. Estamos librando una guerra de frentes múltiples contra las ITS en la ciudad de Nueva York con un aumento preocupante en casos de sífilis y gonorrea. Necesitamos estar atentos y ser receptivos para detener la transmisión de estas enfermedades y usar las últimas herramientas de prueba disponibles para la detección temprana es la clave del éxito”, dijo Levine.