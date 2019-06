Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana puedes cantar a todo pulmón junto a Luis Miguel y asistir al reencuentro en escena del dúo de reguetón Wisin y Yandel, ambos conciertos se realizarán en Nueva Jersey. En la ciudad te espera el festival cultural ‘River to River’ y ‘Brew at the Zoo, un festival de cervezas en el zoológico de El Bronx

Luis Miguel Foto: Agencia Reforma