Edith González: Sus últimas palabras

La vida de Edith González tuvo un antes y un después de que fuera diagnosticada con carcinoma seroso papilar, en etapa IV, etapa terminal, en el 2016. Y si bien hoy, 13 de junio, perdió la batalla contra el cáncer, ganó mucho más dándole guerra.

Conocida como una mujer muy entregada a su profesión, casi hermética, perfeccionista, a veces altanera y de carácter fuerte, todo cambió en la vida de la gran actriz mexicana cuando escuchó la palabra “cáncer”. Lejos de entregarse, decidió luchar y cambió hasta si forma de ser con el mundo.

Después de ser diagnosticada y haberse retirado por un tiempo para hacer tratamientos, regresó una mujer valiente, enfrentando al mundo sin esconder que la quimioterapia la había dejado sin cabello. Y con una frase que marcó y despertó a muchos, y quedará para la historia y dice: “Yo decido: el cáncer no me va a controlar, sea cual sea el resultado”.

Su mejores armas para estos tres años de guerra sin tregua contra la enfermedad fueron su optimismo, su sonrisa y su sed de servir y ayudar a quienes estuvieran pasando por su mismas sensación.

Hace unos días, a través de sus redes sociales, publicaba una foto y se despedía con estas palabras:

“Simplemente piensa que eres bella, inteligente y buen ser humano. El cambio inicia en tu corazón. #viaja #rie #ama #bethechange #love #travel #laugh and never ever forget to #smile”.

El mensaje de “sonríe”, era algo recurrente en sus últimas apariciones, algo que no solo profesaba de la boca para afuera, sino que era una fiel representante de su pedido.

“Compartir! Vivir! Amar! #smile”, decía también hace unos días.

Edith González, quien como te dijimos más arriba falleció a los 54 años, luego de perder la batalla contra el cáncer, llevaba 6 días, casi una semana, sin compartir nada en redes sociales, algo no muy común en ella después de su diagnóstico, pues justamente en esta red social fue en donde decidió compartir sus día a día con su público.

A la actriz le sobrevive su esposo, Lorenzo Lazo. y su hija Constanza, producto del romance oculto que tuvo con el senador mexicano Santiago Creel. Descanse en paz, Edith González, a sonreír en su honor.