Yalitza Aparicio estalla ante los rumores: “Yo no voy a bailar en la Guelaguetza”

La actriz mexicana ha hecho uso de sus redes sociales para hablar claro

Yalitza Aparicio está estará en la Guelaguetza, evento que es conocido a nivel internacional como la fiesta étnica más grande de Latinoamérica. Durante esta semana alrededor de este evento han circulado noticias que han incomodado a muchos de los presuntos asistentes porque el valor de las entradas parece haber incrementado considerablemente.

Siempre hay historias de amor que nos llenan el alma pero hay otras que enriquecen nuestra cultura. No te pierdas, Donaji la leyenda y descubre parte de nuestro pasado.#Guelaguetza2019. pic.twitter.com/3hVk9COzwF — Guelaguetza Oficial (@GuelaguetzaOf) June 9, 2019

La presencia de la nominada al Óscar por “Roma” ha supuesto una gran promoción y demanda para la Guelaguetza. Y por lo mismo ahora también se dice que ella formarán parte de un evento particular durante la ceremonia. Ante los rumores sobre su posible danza la actriz ha reaccionado en las redes sociales.

“Hola a todos. He visto que distintos medios de comunicación están difundiendo información sobre la reventa de boletos de la Guelaguetza para para verme bailar. Yo no voy a bailar en la Guelaguetza. No se dejen llevar por este tipo de noticias, o cuentas falsas en redes sociales”, escribió la actriz en Twitter.