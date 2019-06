La oración en Suelta La Sopa de Telemundo junto a Edith González, previo a una íntima entrevista

View this post on Instagram

🙏🏻😔 @luchoborregoc: Pocos dias antes que anunciara @edithgonzalezmx1 que sufria de cancer, me cite con ella para una entrevista en @sueltalasopatv que me llegó al alma. Me habló de corazon y con el corazon… no puso limites ni reservas en temas y fue divertida, mordaz, audaz, picara y muy emotiva… como era ella. Lejos estaba ella de saber el diagnostico que solo dos semanas despues le darian. Esta entrevista jamas salió precisamente por este hecho… nunca hablamos del cancer porque no lo sabiamos y luciriamos desactualizados… yo siempre me quede con la amarga sensación de que la que considere y aun sigo considerando una de mis mejores entrevistas, nunca saliera… ella siempre me dijo que me habia dicho cosas que jamas habia hablado (y que nunca mas le oi)… nunca dejamos de hablar y de reirnos del famoso SHHHHHH de la fiesta de @amigosforkids donde indignada del ruido de la gente cuando ella daba un mensaje de alerta al maltrato infantil, se dedico a callar a los invitados y no habló hasta que los mas de 1500 asistentes no hicieran silencio… asi era ella! Irreverente pero educada…. aun tengo los mensajes de texto pidiendome que le mandara la oracion que hago antes de cada entrevista y que justo ese dia no la hice bien pero aun asi le gusto…. no puedo evitar las lagrimas recordandote pero con la certeza de que estas alla arriba silenciando el ruido del mundo que no te dejaba hablar Shhhhhhhhh RIP Edith Gonzalez