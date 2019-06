Mexicana Celia Lora ahora dice en entrevista que le “ca** el ‘Peje” porque ha dividido al país”

La playmate vuelve a la carga contra el presidente de México,Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

La playmate Celia Lora habló como “lora” nuevamente en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En entrevista con “Juego de Troles” la nueva integrante de “AcaShore” dijo que no soporta al más alto funcionario del país porque lo ha dividido.

Lora dijo que le “ca** el ‘Peje’”, porque “creo que todos somos México…”.

Para la mexicana, el presidente se burla del pueblo.

“No sé, o sea, no me gusta como siento que se burla de la gente…me pone de malas”, sostuvo la hija del cantante Álex Lora.

“A mí no me importa porque yo no voté por él. Pero creo que es muy triste que la gente que sí votó por él, ya está…eso es lo chafa que tus propios seguidores digan no”, planteó.

“Eso es lo que a él le debe preocupar, no lo que diga yo o lo que diga cualquier otra persona, sino la gente que votó por él”, insistió la entrevistada, quien agregó que parece que AMLO sigue en campaña.

No es la primera vez que Lora desata opiniones encontradas por referirse a López Obrador.

El mes pasado hasta su padre tuvo que salir en su auxilio luego de que en una entrevista Lora dijera, supuestamente, a modo de broma que le pidió a un amigo suyo que matara al mandatario mexicano.

A raíz de la vorágine de críticas en redes, donde se volvió tendencia, el integrante de “El Tri”, pidió disculpas públicamente.

“No podemos juzgar, no tenemos el tamaño para juzgar a ninguna otra persona, mucho menos a nuestro primer mandatario, entonces de antemano una disculpa a todos los que no les haya gustado y pues espero que lo tomen por el lado amable. Fue un chascarrillo de mal gusto o buen gusto, hay quienes lo ven por el lado amable u ofensivo”, indicó.

Agregó que compondrá una canción para el presidente y su Gobierno.