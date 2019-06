Rencor contra bodega donde fue asesinado “Junior” sigue intacto

A pesar de tener nuevos dueños y nombre, las personas del vecindario no compran en la bodega

A pocos días de cumplirse un año del asesinato de Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz, los vecinos del sector de El Bronx conservan el mismo rencor contra la bodega donde el menor fallecido pidió refugio, las personas no compran en el local luego del trágico 20 de junio de 2018, asegura New York Post.

Inmediatamente luego del suceso el verano pasado, la bodega, que hasta el momento se llamaba Cruz and Chiky Grocery cerró sus puertas. Luego de meses desde aquel trágico evento, la bodega fue vendida y reaperturó hace poco con el nombre de Yayis Deli and Grocery, pero los vecino no van al lugar.

Un actual empleado del local dijo: “Hay personas que vienen y solo están furiosos”. “Ellos solo entran y nos miran mal. No hay nada que podamos hacer”, publica New York Post.

El lugar ubicado en East 183rd y Bathgate Avenue no cuenta con la simpatía de las personas y que presuntamente las personas que estaban trabajando en el momento del suceso permitieron que miembros de Los Trinitarios sacaran a “Junior” del local.