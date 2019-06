Nueva York aprueba licencias de conducir para indocumentados

Solo falta la firma del gobernador Andrew Cuomo

Con gran emoción en la comunidad inmigrante recibe la noticia de la aprobación final por parte del Senado estatal de Nueva York al proyecto de ley que otorga licencias de conducir a indocumentados en todo el estado.

Durante el debate en el Senado, el ponente del proyecto Luis Sepúlveda dijo que hasta que el presidente Donald Trump y el Congreso solucionen el problema de inmigración del país, es necesario tomar medidas como otorgar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados.

“Si miras a estas familias indocumentadas, no pueden llevar a sus hijos a las escuelas”, dijo Sepúlveda. “Algunos de ellos tienen niños tan enfermos que me hicieron llorar. Porque no pueden llevar a un niño enfermo al hospital para recibir atención médica “.

Por su parte Murad Awawdeh de la Coalición de Inmigración de Nueva York, que ha estado cabildeando por la medida, dice que esta ley será un “cambio de juego” para los inmigrantes, especialmente para aquellos que trabajan en áreas donde no hay transporte público.

“Donde la gente tiene que conducir porque no hay otra forma de moverse”, dijo Awawdeh. “Tener a más personas que son evaluadas para conducir, registrar sus vehículos y tener seguro en sus vehículos, es un beneficio para todos en el estado de Nueva York”.

La ley que beneficiará a cerca de 265,000 indocumentados también permitiría que el DMV no retenga los documentos de la solicitud de los inmigrantes que soliciten la licencia.

Actualmente, el DMV no conserva documentos para licencias estándar, que es lo que obtendrían los solicitantes indocumentados, a diferencia de las licencias de identificación real (Real ID) utilizadas para viajar en avión.

La Asamblea estatal aprobó la medida la semana pasada. El gobernador Andrew Cuomo, quien dijo en el pasado que apoya la idea, frenó las expectativas sobre si firmaría el proyecto de ley en una entrevista en la estación de radio pública de Albany, WAMC.

Cuomo ha planteado algunas objeciones de último momento, diciendo que teme que el gobierno federal y los funcionarios de inmigración puedan acceder a algunos datos que el departamento de vehículos motorizados del estado recopila sobre los inmigrantes.

El gobernador de Nueva York dice que le preocupa que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o ICE, pueda encontrar una forma para acceder a la base de datos estatal del DMV y usar esa información para deportar a las personas.

“Tenemos que escribir una ley que no tenga una consecuencia involuntaria, eso es lo que preocupa a la gente inteligente”, dijo Cuomo. “En otras palabras, podría estar creando una base de datos para que los federales la usen para rastrear realmente a personas indocumentadas”.

Por tal razón Cuomo dijo que le pedirá a la procuradora general del estado, Barbara Underwood, que revise la medida y se asegure de que las protecciones sean adecuadas, antes de decidir si firmarla o no.

En la actualidad doce estados más el Distrito de Columbia tienen leyes similares que permiten otorgar licencias de conducir a indocumentados.