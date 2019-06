Kylie Jenner irrumpe en una oficina tránsito en California, para apoyar a un amigo en su examen de manejo

La joven celebridad no solo es generosa con sus millones, también lo es con su tiempo y apoyo incondicional

La joven Kylie Jenner es la mejor amiga que cualquiera podría desear, una que presta atención a todos los comentarios para tratar de adivinar cuál sería el regalo de cumpleaños perfecto y que además no se lo piensa dos veces antes de desembolsar miles de dólares con tal de conseguirlo.

La empresaria no solo es generosa con su dinero; tampoco le importa invertir su tiempo en ayudar a sus seres queridos. No cabe duda de que Kylie tendría mejores planes para su tarde del martes que pasarla en una oficina de tránsito, pero eso no le impidió ‘arrastrar’ a su buen amigo y maquillador personal Ariel Tejada hasta una de ellas para que se sacara de una vez por todas el permiso de conducir.

“Esta es nuestra aventura de hoy: voy a hacer que Ariel se saque el maldito carnet. Se ha pasado todo el día estudiando; ayer le avise de mis planes y estuvimos repasando juntos”, ha explicado Kylie en un vídeo que ha compartido en la sección Stories de su Instagram.

Las personas que se encontraban en las oficinas de Thousand Oaks (California) no pudieron disimular su sorpresa al toparse con la famosa celebridad recorriendo las instalaciones o esperando pacientemente el turno para examinarse de su amigo mientras le planteaba algunas preguntas de última hora y se cercioraba de que había asimilado bien todos los conocimientos. Afortunadamente, Ariel aprobó el examen y los dos los celebraron con un improvisado baile a la salida del edificio.