Dominicano que sicarios, supuestamente, confundieron con David Ortiz: “Yo no tengo ni un gato de enemigo”

Sixto David Fernández desmiente a las autoridades en entrevista radial al indicar que “la lógica existe"

Sixto David Fernández, la persona que las autoridades dominicanas identifican como el verdadero objetivo de los sicarios que casi matan al expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, en un bar de Santo Domingo, negó tener enemigos.

“No sé a qué viene eso, si es algo que dicen… Yo no tengo ni un gato de enemigo”, insistió en entrevista con la estación ZOL 106.5 FM.

Fernández, a quien apodan “El Modelo” porque bajó de peso significativamente, dijo estar dispuesto a ser entrevistado por las autoridades con relación al caso, aunque aún no lo han convocado.

“Estoy totalmente a disposición de las autoridades para que me investiguen, pero yo no tengo ningún tipo de enemigo. Yo lo que soy es un comerciante…”, dijo el dueño de un taller de mecánica de autos en Villa Consuelo.

“Soy una persona muy agradable que todo el mundo me conoce”, continuó el entrevistado.

Aunque reconoció que se encontraba en el negocio y frente a su “amigo” el expelotero al momento del ataque, el dominicano sustuvo que no sabe de dónde vienen los rumores de que los pistoleros lo estaban buscando a él.

“Yo no tengo ni un solo enemigo, ni un gato. Yo no sé de dónde vienen estos rumores…”, sostuvo.

Agregó que a David Ortiz lo conoce “hace mil años” y que es amigo de su familia.

“Yo soy una persona que solo tiene un número de teléfono. Yo soy una persona que trabajo honestamente, no soy un hombre que estoy bien económicamente. Yo soy un hombre común y corriente”, argumentó.

Aunque dijo que no le vio la cara a la persona que disparó, identificado por las autoridades como Rolfi Ferreira Cruz, detalló que fue él quien levantó al expelotero tras el atentado.

“Todo el mundo corrió, yo me quedé en shock, porque no creía nunca, ni me imaginaba que iban a tirarle un tiro a David. David estaba en el suelo. El que recoge a David soy yo. Lo montamos a la guagua y Eliezer se fue con él a la clínica”, narró.

“La lógica existe, yo y David somos unas personas muy diferentes físicamente para parecernos”, planteó.

Fernández negó que tuvieran vestimenta similar que pudiera confundir a los sicarios, como alegan las autoridades.

“Yo tenía ropa oscura. Ustedes pueden buscar el video y lo pueden ver”, expuso.

De acuerdo con la versión oficial, un prófugo buscado por la DEA, identificado como Victor Hugo Gómez, mandó a matar a Fernández por haberlo delatado a las autoridades.