Votantes elegirán al nuevo fiscal de Queens en jornada que algunos desconocen

Este martes 25 de junio seis candidatos, entre ellos tres hispanas, competirán para ocupar el cargo que por casi 30 años tuvo el fallecido Richard Brown y proponen reformas que decriminalicen a pobres,hispanos y negros

El próximo martes 25 de junio los residentes de Queens saldrán a las urnas a elegir al fiscal de ese condado. Un total de seis candidatos, cuatro de ellos de origen hispano, llevan meses haciendo campaña para ocupar la jefatura del ente acusador, que por más de 27 años estuvo bajo las riendas del fallecido Richard Brown, a quien señalan de haber sobre criminalizado a hispanos y negros con encarcelamientos masivos por delitos menores. Los candidatos inscritos en la papeleta electoral son: Tiffany Caban, Melinda Katz, Gregory Lasak, Betty Lugo, Mina Malik y José Nieves.

Y aunque las elecciones especiales tendrán un enorme impacto en la manera como se maneje la justicia en el condado más diverso del país, con amplia presencia de inmigrantes, casi 30% de latinos, muchos residentes manifestaron no estar enterados de los comicios.

Tal es el caso del ecuatoriano Aarón Acosta, quien confesó no saber nada sobre la jornada electoral del martes, pero quien admitió que se necesitan cambios urgentes y protecciones a los soñadores.

“No tenía ni idea de esas elecciones, pero creo que la persona que gane debe crear algún tipo de programa especial que ayude a quienes tenemos DACA y a promover una justicia más justa para todos”, aseguró el joven.

La colombiana Silvia Ramos, por su parte, se mostró informada y lista para salir a votar el martes y ya sabe qué primará en su elección. “Yo voy a votar por Betty Lugo, porque creo que ella conoce a la comunidad y va a trabajar para que se acaben tantas detenciones injustas y haya cambios para todos”, dijo la ama de casa.

Asimismo, José Ramos, quien también está enterado de las elecciones, apuntó a que es necesario que cualquiera que llegue a la Fiscalía, pase del discurso a los hechos.

“Hay muchos candidatos mencionando planes y cambios muy interesantes, pero ojalá no se queden ahí y cumplan sus promesas para que haya un balance entre justicia y seguridad”, dijo el colombiano.

La Junta Electoral de Nueva York ya tiene todo listo para los comicios, e hizo un llamado a los votantes para que antes de acudir a las urnas, verifiquen que están registrados y cuál es el puesto de votación al que deben acudir.

La Junta de Financiación de Campañas de la Ciudad de Nueva York (CFB), por su parte, pidió a los residentes de Queens que salgan a votar y que entiendan que “Los fiscales de distrito son los principales fiscales de sus condados. Son responsables de establecer políticas legales y de justicia penal y de procesar casos judiciales penales”.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, manifestó que la nueva Fiscalía debe centrarse en brindar resultados equitativos para los casos penales, a través de iniciativas que disminuyan los arrestos innecesarios del sistema de justicia penal y proporcionen servicios, en lugar de procesamientos, a fin de disminuir la reincidencia.

“Espero que Queens y toda la ciudad de Nueva York estén listas para adoptar estas y otras reformas necesarias para establecer un sistema de justicia penal más justo”, dijo el líder político.

Y faltando solo un par de días para la hora cero de las votaciones, uno de los candidatos, el concejal Rory Lancman, anunció su retiro de la jornada electoral, y le dio su apoyo a la actual presidenta del condado de Queens, Melinda Katz.

“Los números simplemente no están ahí para que yo gane la primaria demócrata de este martes para la Fiscalía, y le debo a los votantes, y en particular a mis partidarios, reconocer este hecho y retirarme de la contienda”, dijo Lancman. “Estoy especialmente preocupado de no causar una división en con el voto en el sur de Queens, diluyendo efectivamente la voz de la comunidad más afectada por las decisiones que nuestro próximo fiscal debe tomar”.

El ganador de la contienda deberá enfrentarse el 5 de noviembre en las elecciones generales contra el republicano Daniel Kogan, pero siendo los votantes de amplísima mayoría demócrata, esos comicios son vistos como un mero formalismo.

Tiffany Caban: "descriminalizar la pobreza"

“Yo soy una mujer progresista que cree en la justicia y no en hacer más prisiones. Yo quiero descriminalizar la pobreza, la salud mental, poner fin al encarcelamiento masivo, y que los corruptos rindan cuentas. Siendo defensora pública durante mi carrera completa, tengo la experiencia de trabajar por nuestras comunidades, que han sido por años objeto de una sobre criminalización. Creo que hay que hacer muchísimos cambios en la Fiscalía, pues de la manera como está funcionando actualmente, la prioridad es promover condenas, en vez de pensar qué se puede hacer para evitar que alguien vuelva a cometer ciertos delitos para mantener las comunidades seguras.

Tenemos una oportunidad real de transformar la Fiscalía de Queens y revisar cuáles son los objetivos de la oficina y, al saber ya lo que se ha hecho mal, podemos hacer cambios, en donde garanticemos que el éxito de la Fiscalía no va ser medido por el número de convicciones y sentencias, sino por la reducción de la reincidencia, del no encarcelamiento innecesario. Queens tiene la población inmigrante más grande de la ciudad y es urgente que la Fiscalía la proteja. Vamos a hacer que quienes se aprovechan de los indocumentados, de las personas vulnerables, sean responsabilizados.

No vamos a trabajar con ICE, ni vamos a permitir que quienes cometan ofensas menores, que implique separación familiar o consecuencias de inmigración, sean perseguidos. Tampoco el trabajo sexual. Vamos a enfocarnos en crímenes que verdaderamente desestabilizan a las comunidades. Vamos a ir por los malos actores, los malos empleadores, los malos caseros. Queremos enfocar nuestros recursos en perseguir los crímenes violentos, ayudar a las víctimas sobrevivientes, a cambiar comportamientos.

Para mí todo esto es personal y creo que siendo una defensora pública que he representado a más de 1,000 personas en la corte y con mi experiencia de vida, soy la indicada. Además es absolutamente importante que no he recibido ningún dinero de corporaciones. No puedes confiar en candidatos que toman dinero de corporaciones en sus campañas. Yo solo estoy comprometida con mi comunidad y no le voy a deber nada a nadie a la hora de reformar el sistema penal, que está atado al dinero, porque por años han tenido beneficios económicos a costa de la criminalización y la encarcelación masiva, y eso hay que reconocerlo. Ya es hora de decir ‘no más”.

Mina Malik: “reforma penal sin comprometer la seguridad pública”

“Es tiempo de un cambio en Queens. Queens ya no es el mismo condado que fue hace 30 años, cuando el fiscal Brown se posesionó en la Fiscalía. Tenemos que tomar en cuenta todas las diferentes comunidades que conviven en Queens: los latinos, los afroamericanos, los asiáticos y entender que la justicia penal es para todos. Lo primero que voy a hacer cuando asuma la oficina es trabajar por la creación de la Comisión de revisión de condenas. Queens es el único condado en la ciudad que no tiene esa unidad y es importante tener una unidad que examine las quejas de condenas erróneas para mirarlos con ojos frescos. También es necesario proteger a los inmigrantes, quienes muchas veces sufren consecuencias por cometer un simple error, particularmente con inmigrantes que no han cometido ofensas de alto nivel para que no los afecten y sean deportados.

Además es importante que quienes estén siendo acusados entiendan perfectamente en su idioma lo que está ocurriendo para evitar más errores. No colaboraré con ICE. Es claro que las condenas por ofensas de bajo nivel, no violentas, históricamente han afectado a comunidades de color y la habilidad de conseguir un trabajo, un préstamo, una vivienda, y hasta una licencia, Y para trabajar por la justicia y tener un sistema de justicia más justo, debemos no perseguir ofensas de bajo nivel. Yo soy parte de un movimiento en el que más mujeres están interesadas en ser elegidas para cargos y hacer lo correcto por sus comunidades. Tenemos la fuerza, el poder, el cerebro y la habilidad de asumir cualquier cargo.

Mi experiencia de vida como inmigrante, como madre, como mujer que ha crecido en Queens, es fundamental para esta posición. Además he estado envuelta en el espacio penal por 20 años y creo en el balance entre implementar la reforma penal sin comprometer la seguridad pública. Creo en la justicia restaurativa, en no perseguir ofensas por marihuana, en crear alternativas al encarcelamiento para mantener jóvenes no violentos fuera de las cárceles. Considero que la Fiscalía de Queens necesitan tener a la mejor persona, no a la más popular de la contienda, a alguien que implemente una reforma a la justicia criminal de manera justa, dándole una segunda oportunidad a aquellas personas que se la merecen”.

Betty Lugo: “justicia con compasión y misericordia”

Mi mejor carta de presentación para ser la Fiscal de Queens son los 35 años que tengo de experiencia como abogada, en los que he manejado casos criminales y civiles. Fui la primera mujer asistente de fiscal del condado de Nassau, trabajé en la oficina de fiscal de Manhattan y Albany. Fundé el primer buffette de abogadas mujeres hispanas en Nueva York y desde mi hogar siempre me enseñaron que debía ayudar a mi comunidad, y la fuerza que heredé de mi mamá, quien sacó adelante a seis hijos, solita.

Dios nos abre muchos caminos y cuando decidí competir me puse en mente que siendo Fiscal voy a ayudar a construir una sociedad con justicia real para todos, no solo para un grupo u otro. Actualmente vemos que muchas mujeres están tomando posiciones de poder y estamos siendo líderes, respetadas y aunque estoy compitiendo con otras mujeres, a quienes respeto, yo soy la más calificada.

Creo que además de mi experiencia, es importante ejercer la justicia con compasión y misericordia y entender que vamos a juzgar a todos de manera equitativa, que si alguien es hispano o hindú, que no sea juzgado de manera injusta. Me he puesto en mente que la Fiscalía represente la diversidad de la comunidad, porque en este momento no es así. Voy a crear una unidad de relaciones comunitarias, unidades para mayores, unidad para preservar las familias, para manejar casos de violencia doméstica no separando a los padres, sino promover una iniciativa con terapias y educación a las familias.

Conmigo como Fiscal, voy a asegurarme de que la oficina sea por lo menos 25% hispana, con investigadores y detectives que hablen el idioma. Creo que es urgente mover la Unidad integrada de convicciones, pues hay mucha gente condenada por casos donde se hicieron mal las cosas, con muchos errores y debemos garantizar que haya integridad en el proceso, a fin de garantizar que toda la evidencia sea real, porque ahora eso no existe.

Asimismo voy a garantizar que si la gente no tiene dinero para un abogado, tenga acceso a una defensa justa, que si no conoce la lengua, se le informe bien y que entienda las consecuencias que puede tener sus declaraciones con inmigración”.

