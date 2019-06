Mira qué películas se van de Netflix a partir del 1 de julio

Disfruta estos títulos que estarán disponibles por poco tiempo

Con la llegada del verano, también se van muchos títulos de Netflix al finalizar junio. Revisa el listado de las películas que no debes perderte, ya que no estarán disponibles en la plataforma a partir del 1 de julio:

Austin Powers: International Man of Mystery

Austin Powers: The Spy Who Shagged Me

Blood Diamond.- Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou y Jennifer Connelly estelarizan este emocionante filme dirigido por Edward Zwick en el que un contrabandista sudafricano (DiCaprio) busca un valioso diamante. “Blood diamond” nominó a cinco premios Oscar.

Body of Lies

Bull Durham

Chasing Amy

Cool Hand Luke

Definitely, Maybe

Did You Hear About the Morgans?

Doctor Zhivago

Dolphin Tale

Dumb and Dumber

East of Eden

Inside the Mind of a Serial Killer: Season 1

It Takes Two

Malibu’s Most Wanted

Monster-in-Law

Pan’s Labyrinth.- El director mexicano Guillermo del Toro fue aclamado mundialmente por esta cinta que se desarrolla en España en 1944, cuando una niña llamada Ofelia (Ivana Baquero) conoce a un mítico fauno, quien le dice que está destinada a convertirse en la princesa del inframundo. Nominada a seis premios Oscar.

Punch-Drunk Love.- En un giro inusual en su carrera, Adam Sandler interpreta a un introvertido empleado que se enamora de una chica tímida (Emily Watson), al mismo tiempo que es extorsionado por la empleada de una línea de sexo por teléfono. El filme dirigido por Paul Thomas Anderson compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 2002.

Silence of the Lambs

The Boondock Saints

The Interview

The Matrix

The Matrix Reloaded

The Matrix Revolutions

The Mummy

The Mummy Returns

The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor

The Terminator

The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning

The Wild Bunch

Turner and Hooch

Valkyrie.- Tom Cruise interpreta al coronel Claus von Stauffenberg en este filme de acción y drama basado en hechos reales, cuando en 1944 oficiales alemanes idearon un plan en contra de Adolf Hiter. La película es dirigida por Bryan Singer (famoso por la saga de “X-Men”).

Wedding Crashers

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Los servidores de streaming tv no ofrecen los mismos contenidos en todos los países.

