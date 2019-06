Frank Reyes se casa con el merengue

El bachatero, quien se presentará por primera vez en Lehman Center for the Performing Arts, incursionará en el género en su nuevo álbum

Frank Reyes se prepara para marcar un antes y un después en el curso de su carrera musical. El artista conocido como ‘El príncipe de la bachata’, hará una pausa dentro del género que lo ha dado a conocer, para cantar ahora a son de güira y tambora.

El intérprete de ‘Tu eres ajena’ y ‘Princesa’, que se presentará por primera vez en Lehman Center for the Performing Arts el próximo sábado 29 de junio, cuenta con entusiasmo que ha decido explorar nuevos horizontes dentro de la música y que abrazará el merengue en su próxima producción musical.

“Se que será una gran sorpresa para el público saber que he grabado un disco completo de merengue. Es un disco con 11 temas de gran calidad en el que he puesto mucha dedicación y empeño. Decidí grabar este álbum porque siempre he creído que un artista no debe limitarse, debe renovarse. La bachata es mi primer amor y siempre lo será, pero eso no quiere decir que los demás géneros son prohibidos para mí”, comenta.

Reyes adelanta que el álbum, que ha titulado ‘Solo Merengue, Vol. 17’, hace referencia a que el disco es la producción número 17 en su carrera. Explica también que la producción, de la que se extraen los temas: ‘Por ti no sufro mañana”, ‘Quiero tus besos’ y ‘Mi sorpresa fuiste tú”, estará disponible en todas las plataformas digitales a mediados de julio.

“El disco reflejará la alegría del merengue y algunas de sus variaciones. Habrá merengue romántico, merengue-mambo y una de las tantas sorpresas que tendrá es que tengo tema en colaboración con el cantante urbano conocido como Secreto”, comenta.

De igual manera, el artista plantea que, aunque para muchos el merengue va en declive y se ha visto afectado por la salida de otros géneros, a su entender el ritmo emblema de su isla natal no está en peligro y aclara que esta música solo requiere de nuevas y mejores propuestas.

“El merengue ocupará siempre un lugar especial en el gusto del público, al igual que sus mejores exponentes. Tenemos grandes artistas, al merengue lo que le hace falta es más apoyo y una buena inyección de composiciones y arreglos de calidad”, agrega.

De igual manera, Reyes promete traer a los neoyorquinos lo mejor de su repertorio en el concierto que ofrecerá en el Lehman Center for the Performing Arts y subraya que este no será un concierto exclusivo para dominicanos.

“Tendremos una gran producción visual y un gran repertorio, porque voy a cantar todos mis éxitos. Espero que mi público, mi gente me acompañe, pero cuando digo ‘mi público’ no me refiero solo a dominicanos, este concierto será una fiesta latina inolvidable, abierta a todas las nacionalidades”, comenta.

Un comienzo difícil

Al rememorar sus inicios en la bachata, Reyes explica que atravesó por momentos muy difíciles porque proviene de una familia humilde de bajo recursos económicos, pero que su pasión por la bachata le guió a tomar riesgos.

“Dejé Tenares, el pueblo de donde soy para ir a la ciudad con el sueño de grabar un disco y a los problemas económicos se sumaba el hecho de que era una época (1993) en la que la bachata estaba todavía muy rezagada. No había muchas oportunidades para los bachateros en ese momento, pero eso no me detuvo”, recuerda.

El intérprete de ‘Te regalo el mar’, que participa en el álbum Utopia de Romeo Santos con el tema ‘Payasos’, enfatiza en el poder de la perseverancia y comparte lo que a su entender fue la clave de su ascenso en el género.

“Desde el principio de mi carrera me he preocupado por llevar buenos mensajes en mis composiciones. Creo que se puede conseguir fama y conquistar a la gente, contando buenas historias, llevando mensajes positivos. No es necesario denigrar a la mujer, ni ser vulgares para vender discos. Gracias a esto, a Dios y al público, sigo haciendo lo que me gusta y he podido llevar con orgullo la bachata a tantos escenarios”, concluye.