Vídeo: Jomari Goyso se puso travieso con las tijeras y le ha cortado el cabello de Clarissa Molina

El crítico de modas de Univision le dijo que sólo cortaría las puntas de su cabello, pero fue mucho más que eso... y el público ha reaccionado en las redes sociales

Clarissa Molina compartió un vídeo en Instagram que dejó a sus fanáticos con la boca abierta, porque en éste aparecía el famoso crítico de modas de Univision, Jomari Goyso, con tijeras en mano.

En un principio Clarissa no quería someterse a la voluntad del español, pero sucumbió ante su pericia y dejó, literalmente, todo en sus manos. En menos de ocho segundos Goyso le realizó un cambio de look extraordinario a la belleza latina de El Gordo y la Flaca, quien ahora no solo luce unas puntas más rubias, sino una cabellera más corta y estilizada.

“Lo más triste es que no te voy a cobrar”, dijo un sonriente Jomari Goyso. Ante el cambio Clarissa reaccionó sorprendida y también recalcó que un principio el conductor de televisión sólo le había dicho que le cortaría las puntas.

El vídeo completo fue compartido a través de su cuenta oficial en Facebook.

Las reacciones del público no se hicieron esperar en Instagram y sus fanáticos están completamente encantados con el cambio de look.