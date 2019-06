Republicanos de Queens podrían postular a Katz contra Cabán para frenar a Ocasio-Cortez

Ya antes han desplegado con éxito esa estrategia electoral

Melinda Katz, presidente del condado de Queens, aún tiene esperanzas de que el conteo final de las primarias Demócratas del martes para Fiscal del Distrito la favorezcan sobre Tiffany Cabán, aliada de la joven congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

Pero si ello no resulta así, Katz podría ser postulada por el Partido Republicano para evitar un triunfo del ala radical Demócrata en noviembre, según fuentes consultadas por New York Post.

La joven hispana Cabán (31), cuyas ideas radicales incluyen cerrar las cárceles de la ciudad y legalizar la prostitución, está liderando los resultados del martes por apenas 1,100 votos, pero aún hay que contar 4 mil electores ausentes y boletas de declaración jurada.

Si Cabán es ratificada como la candidata Demócrata, los Republicanos, sabiendo que tienen poco chance de ganar en noviembre, optarían salomónicamente por apoyar a Katz, a quien consideran más potable y menos “peligrosa”.

“Creo que hay un camino. Es factible”, comentó el concejal Eric Ulrich (R-Queens), una fuerza poderosa en el partido rojo.

Los Republicanos también están considerando a Greg Lasak, otro Demócrata, pero él apenas obtuvo unos 12 mil votos el martes, frente a 32 mil de Katz y 33 mil de Cabán.

“Creo que también hay un camino para él”, agregó Ulrich, quien tiene un término limitado y se rumorea que está mirando a la presidencia del condado de Queens, que ahora está a cargo de Katz.

Los Republicanos de Queens ya han desplegado con éxito esta estrategia antes. Según la ley estatal de Wilson-Pakula, un comité puede votar para nominar a alguien inscrito en otro partido para postularse en su línea de votación para cargos públicos.

En 2017, el Demócrata conservador Robert Holden perdió las primarias ante la concejal Elizabeth Crowley. Luego los Republicanos nominaron a Holden y derrotó a Crowley.

En tanto, el abogado Daniel Kogan, el candidato designado del Partido Republicano, le dijo a The Post ayer que ni siquiera podría postularse para noviembre.

“No espero que haya una gran campaña en mi nombre”, dijo Kogan, de 61 años. “No he decidido hacer una campaña activa todavía. Fue un honor ser nominado, pero no he comenzado una campaña activa”.