Lo que se va de HBO en julio

Revisa el listado de películas que dejarán de estar disponibles

El mes de junio ya casi termina, por lo que queda poco tiempo para disfrutar de los siguientes títulos, que dejarán de estar disponibles en HBO el 31 de julio. Revisa el listado; de seguro encontrarás películas que serán de tu interés:

The American President

The Beach.- Impulsado por el deseo de vivir experiencias apasionantes, el joven Richard (Leonardo DiCaprio) viaja a Tailandia, donde conoce a una pareja de franceses. Daffy (Robert Carlyle), un drogadicto, le cuenta a Richard sobre una isla que nunca ha sido profanada por los turistas. Los chicos viajan hasta allá, sin imaginar lo que esto puede provocar. El filme fue dirigido por Danny Boyle, famoso por la saga de “Trainspotting”.

Blockers

Collateral.- En una de sus pocas actuaciones como villano, Tom Cruise es Vincent, un asesino a sueldo que contrata los servicios de Max (Jamie Foxx), un veterano taxista que lo traslada a lo largo de una noche en Los Angeles. Tras varias horas, Max se da cuenta que Vincent es un tipo realmente peligroso, por lo que intentará detenerlo.

The Count of Monte Cristo

Crimes and Misdemeanors

Dangerous Minds

Dawn of the Dead

Freaky Friday

Ideal Home

In the Name of the Father.- En esta película basada en hechos reales que nominó a varios premios Oscar, Daniel Day Lewis es Gerry Conlon, un joven irlandés condenado injustamente a cadena perpetua por haber estado en el lugar donde se cometió un acto terrorista. Emma Thompson interpreta a la valiente abogada encargada de defender a Conlon en los juicios y exponer la corrupción de la policía al torturar a inocentes implicados en el caso.

In the Valley of Elah

Isle of Dogs

Life of the Party

Love Potion No. 9

Never Been Kissed

The Outsiders.- Ponyboy (Tom Howell) es un adolescente huérfano que pertenece a una pandilla en la década de los 50. Una noche, después de una pelea por territorio, un integrante de la pandilla rival The Dandys muere, por lo que Ponyboy y su amigo Johnny (Ralph Macchio) deciden huir. “The outsiders” es un filme clásico de los 80 dirigido por Francis Ford Coppola.

The Prince & Me

Ready Player One.- Steven Spielberg dirigió este filme de ciencia ficción de gran éxito, en el que el adolescente Wade Watts (Tye Sheridan) participa en un juego de realidad virtual nada fácil. El premio será la empresa propiedad del difunto diseñador del programa, por lo que un siniestro personaje hará todo lo posible por ver a Wade perder la competencia.

Reign of Fire

Secret Window

Spies Like Us

Striptease (Unrated Version)

Traffik

Valentine’s Day

You Got Served

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Los servidores de streaming tv no ofrecen los mismos contenidos en todos los países.

