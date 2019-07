El amargo enfrentamiento entre Kylie Jenner y Kim Kardashian por la mujer que traicionó a Khloé

Jordyn Woods causó un terremoto al interior del clan

En las semanas posteriores a hacerse público que Jordyn Woods había besado al jugador de baloncesto Tristan Thompson durante una noche de fiesta, precipitando así la ruptura definitiva de su relación sentimental con Khloé Kardashian, Kylie Jenner se encontró en una posición muy incómoda como la mejor amiga de la primera y hermana menor de la segunda.

Finalmente acabó decidiendo que el mejor curso de acción por respeto a todos los involucrados era pedirle a Jordyn que abandonara la casa que ambas habían compartido hasta entonces y romper públicamente el vínculo que las unía, pero de puertas para dentro Kylie siguió cuidando de ella en la medida de lo posible.

En el último episodio de la temporada de ‘Keeping Up With the Kardashians’, el reality familiar que documentó fielmente ese drama, la joven empresaria no tuvo reparo en plantarle cara a su hermana Kim después de que esta publicara en Instagram un vídeo en el que Malika Haqq -otra de las íntimas de Khloé- y ella aparecían cantando el tema ‘Don’t Mess With My Man’ [No te acerques a mi hombre] en una clara alusión a Jordyn.

“Simplemente pienso que deberíamos estar por encima de todo esto, que deberíamos ser mejores personas. Me parece que deberíais llamarla o gritarle o lo que os dé la gana, pero hagámoslo en persona… No hay necesidad de hacerle bullying a nadie a través de las redes sociales”, le aseguró Kylie a la esposa de Kanye West a través de una llamada telefónica después de descubrir la grabación, que se había vuelto viral y había contribuido a que su multiplicaran los comentarios negativos que Jordyn ya estaba recibiendo en esa plataforma.

Aunque en ese momento Kylie era muy consciente de que su amiga se había convertido en persona non-grata para todos sus allegados, quiso recordarle a Kim que Jordyn también estaba sufriendo mucho.

“Anoche se puso en contacto conmigo y me preguntó si me importaba que viniera a buscar algunas cosas que se había dejado en casa. Pasó a recogerlas y solo por su mirada… Es evidente que está pasándolo muy mal”, añadió entre lágrimas.