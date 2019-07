Juan Rivera después de la boda de Chiquis arremete contra ‘El Gordo y la Flaca’

"Tengo la dirección de Raúl De Molina, tengo la de su hija, los celulares de Lili (Estefan), de Mariela (Cardona) la productora, y no los pongo porque no me dedico a estas cosas"

Después de las agresiones, acusaciones y escándalos que se produjeron alrededor de la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, Juan Rivera le dio la primera entrevista a Javier Ceriani para el show de Youtube que tiene con Elisa Beristain. Allí el hermano de Jenni Rivera defendió a su familia, dio su versión de los hechos y arremetió, una vez más, contra ‘El Gordo y la Flaca’.

Desde la casa del propio Juan, en Los Angeles, el tío de Chiquis habló con Ceriani y contó su verdad sobre los escándalos. A continuación te compartimos las partes más importante de la entrevista:

-SOBRE ‘EL GORDO Y LA FLACA’:

“Desde hace años tengo problemas con ese programa, son aprovechados, abusivos, creen que tienen el derecho y el poder del mundo que creen que pueden hacer lo que quieran con los artistas… Han pisoteado a la familia Rivera muchísimo”.

“Hace 15 años Jenni fue al programa y en vivo les dijo que ‘ching… a su madre’ y se fue… Si yo estoy loco Jenni también estaba loca… Esta gente ha abusado tanto de tanta gente, cosas que han hecho que se me han hecho tan difícil de perdonar.

Cuando pasa el accidente (donde murió Jenni), al único medio que dejamos entrar a la casa de mi mamá fue A ‘El Gordo y la Flaca’, porque Jenni se llevaba bien con ellos, entonces quisimos darle ese lugar. El 19 de diciembre decidimos hacer un servicio público para mi hermana, se invirtieron cientos de miles de dólares, regalamos eso al público, porque sabemos que Jenni se debía a ellos.

Doce días después, en un panteón, decidimos tener una ceremonia privada. ‘El Gordo y la Flaca’, nos mandan una cámara, rentan una casa de doble piso detrás del panteón para poder grabar… ¿Por qué se sienten los medios con tanto derecho de invadir la privacidad? Lili Estefan, Raúl De Molina yo quiero saber, ¿por qué se sienten con ese derecho si una semana antes le habíamos dado el servicio completo? ¿hasta cuándo tenemos el derecho nosotros?”.

“A mí no me molestó que cubran la boda, lo que a mí me ardió fue que en televisión abierta hayan puesto la invitación de mi sobrina… Se supo la hora, el día, el domicilio, aspectos de la iglesia, por qué le hacen eso a mi sobrina y dejarle saber al mundo… Cuando mi sobrina era una niña normal, creció con la ilusión de que un hombre te lleve de blanco, ella quería ese día, ¿por qué tiene que ser invadido de esa manera?, ¿por qué tener que divulgar esa información?… El sábado llego a la iglesia y me dio coraje, y veo esa fila de gente y está mal, no porque no seamos agradecidos, sino porque mi sobrina no pudo vivir las cosas como ella quería”.

-¿VENDIERON LA EXCLUSIVA DE LA BODA?

“No vendieron la exclusiva, y si ella lo hubiera querido vender ¿de quién es el derecho, de ella o de ustedes?… ¿Eso es derecho de quién? ¿quién se va a casar? No se vendió a nadie, el reality no estaba grabando, había dos cámaras sencillas, no había producción y para que sepas”.

-¿MANDARON A GOLPEAR A LOS PERIODISTAS?

“Ustedes no saben, a mi sobrina le acaban de mandar un bill de daños que le hicieron los medios al carro, pero los medios no hacen nada mal porque están haciendo su trabajo, y no les va a interesar eso tampoco… Ustedes van a publicar que mandamos a golpear a alguien, nosotros no mandamos a golpear a nadie. Cuando el señor le tiró el cervezas a mi hermana teníamos 10 seguridades ahí y ellos lo pudieron haber hecho, yo me llené de coraje y defendí a mi hermana”.

“… Para poder ingresar tenías que pasar un filtro, yo estaba haciendo la fila y vi un patrullero pasar, cuando vi el segundo ya me dije: ‘aquí hay bronca’… Y según a lo que yo se, un seguridad había lastimado a un reportero, en realidad no supe que pasó, fui a buscar al dueños del lugar para saber hasta dónde estaba la propiedad, donde podían estar ustedes y donde no, dónde estaban invadiendo. Ahí donde está la locación está el rancho, la carretera y la montaña, él es dueño de todo menos de la carretera.

El camarógrafo le pegó sin querer, el seguridad no dijo que fue a propósito. La cámara le pegó al seguridad en la frente y él empujó al camarógrafo… Yo no supe de eso hasta las 9 de la noche, supe lo de la escupida, la policía no se llevó a nadie”.

“Eso es lo que me cae mal de los medios, no hay que ser imparciales, alguien que es empujado, tumbado, no tienen la posibilidad de dejar su cámara y tumbarse al piso, no trago la hipocresía… Ahora, de la escupida no puedo decir nada, si hizo eso está mal, yo no estoy justificando nada de esto, no estoy defendiendo a los seguridades”.

-SOBRE EL BOICOT Y LOS VETOS DE UNIVISION Y TELEVISA:

“Esta gente se ha crecido demasiado (‘El Gordo y la Flaca’), le van a hacer un boicot a los Rivera, yo también voy a hacer mi trabajo… Cuando yo estaba en el reality, Televisa vetó a Jenni porque cantó conmigo en Azteca, al día siguiente la agarraron con dinero en el aeropuerto, ¿quién fue el primer medio? Televisa… Cuando Jenni tuvo el programa con Estrella TV, Univision vetó a Jenni, 3 años sin hacer nada con ‘El Gordo y la Flaca’… ¿crees que me interesa?… Raúl no lo necesito, a ustedes ni a nadie de su cadena”.

“Tengo la dirección de Raúl De Molina, tengo la de su hija, los celulares de Lili (Estefan), de Mariela (Cardona) la productora, y no los pongo porque no me dedico a estas cosas”.

“Si Raúl de Molina aprende a respetar a la familia, nosotros lo respetaremos, pero sino tampoco lo respetaremos”.

-SOBRE RODNER FIGUEROA DE ‘AL ROJO VIVO’:

“Rodner Figueroa estuvo ayer en la boda, yo no lo saludé porque no lo trago, él habló mal de mi mamá, dijo que estaba fea y eso no se hace. No sé pero si aprenden a respetar un poco más los trataremos bien. No se si el seguridad reaccionó de más, o si el periodista invadió de más”.

Hemos intentado comunicarnos con Univision vía e-mail para ver si tienen algún tipo de reacción al respecto, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA: