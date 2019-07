La fiscal de NYS pacta una indemnización con una App gay por no proteger sus fotos

Online Buddies dejó durante un año comprometida la privacidad de su filial de citas Jack´d

La empresa de citas Online Buddies prometió protección a la privacidad de los usuarios de su aplicación Jack´d, usada por la comunidad LGBT. Pero no ha ocurrido.

Esta compañía mantuvo vulnerables las imágenes de desnudos de usuarios durante más de un año, algo que le ha valido una acción legal por parte de la fiscal general de Nueva York, Letitia James. El lunes esta acción fue zanjada con una indemnización. Online Buddies se ha comprometido a pagar $240,000 al estado de Nueva York, donde tiene casi 7,000 usuarios.

Tras un proceso de entrevistas e investigaciones se ha concluido que unos 1,900 usuarios de Jack´d en Nueva York tenían imágenes que posiblemente eran desnudos.

Aunque en febrero de 2018 se alertó de varios fallos en la privacidad a la empresa, que creaban un alto riesgo de acceso no autorizado a las fotos y a información personal (incluyendo su ubicación), el problema no se solucionó.

No solo no se arreglaron los fallos sino que además tampoco se impusieron sistemas de protección temporal o detección de ingresos no autorizados. La empresa no avisó a sus usuarios ni adoptó medidas de seguridad que salvaguardaran fotos que no tenían destino público o accesibles.

Todo ello pone en riesgo a unos clientes que pese a todos los avances en materia de inclusión social siguen siendo muy vulnerables por razón de orientación sexual. Los propios usuarios de Jack´d confirmaron en encuestas hechas por la empresa que les preocupaba más la privacidad debido al aumento de los casos de acoso, intimidación y crímenes de odio que están soportando desde las elecciones de 2016.

La privacidad y la seguridad son clave para muchos de ellos sobre todo en las comunidades afroamericana, asiática y latina debido al alto riesgo de actos homofóbicos y de discriminación, se enfatiza desde la fiscalía. Desde la oficina de James se recuerda un estudio hecho a nivel nacional en junio de 2018 por la Universidad de Chicago que revelaba que el 27% de la población blanca reportó “muchos actos de discriminación y homofobia” perpetrados por miembros de su propia raza pero este porcentaje era el más bajo de todos comparado con otros grupos.

El 43% de los afroamericanos y el 53 % de los asiáticos han reportado este tipo de casos de odio contra la comunidad gay. Entre los latinos, el 61% dice haber experimentado discriminación anti-gay, por personas de su mismo grupo racial. Para este estudio, se entrevistaron a más de 1,750 jóvenes y adultos, entre 18 y 34 años.

Los usuarios de esta empresa son mayoritariamente personas de color y desde la fiscalía se explica que han tenido razones “para temer a actos de discriminación por la exposición de sus datos personales, o fotografías privadas”.