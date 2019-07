Lanzan campaña en NYC para ayudar a inmigrantes a enfrentar redadas de ICE

Tras el anuncio de Trump de que luego del 4 de Julio habrá más detenciones en Nueva York, el Defensor del Pueblo creó una cartilla con tips sobre cómo actuar

Faltan menos de 48 horas para que comience la hora cero anunciada por el presidente Trump sobre el aumento de redadas en 10 grandes ciudades del país, entre ellas Nueva York, luego del feriado del 4 de Julio. Y aunque algunos activistas consideran que se trata de una amenaza para sembrar temor, el defensor del pueblo de la Gran Manzana, Jumaane Williams, aseguró que es mejor estar preparados, y como manera preventiva, lanzó este martes una campaña para que los inmigrantes sepan cómo actuar ante eventuales movidas de ‘La Migra’.

En compañía de activistas defensores de los inmigrantes y líderes políticos de Queens, el Defensor estuvo desde muy temprano en la estación del metro de la calle 74 con avenida Roosevelt, en Jackson Heights, repartiendo unas cartillas en español, donde explica qué debe hacerse ante un posible encuentro con los agentes de ICE.

“Con Trump nunca se sabe lo que puede pasar, pero es mejor adelantarnos porque su discurso de odio parece no detenerse. Por eso queremos que la gente sepa que tiene derechos y que tienen que tener cuidado, y con estos folletos estamos dando información importante que pudiera evitar que este gobierno lleno de odio separe a más familias”, aseguró Williams, al mencionar que en su amenaza, Trump mencionó que a luego del 4 de Julio ‘La Migra’ estará lista para escalar sus acciones.

“Si ICE llega a su casa no abra la puerta a menos que traiga una orden firmada por un juez, no firme nada, no comparta información y no entregue ningún documento”, mencionó el Defensor del Pueblo al referirse a algunos de los consejos que están incluidos en el folleto de prevención creado por su oficina.

Ciudad Santuario no es garantía

El funcionario destacó que a pesar de que Nueva York se declaró como ‘ciudad santuario’, donde las autoridades locales no colaboran con las federales, salvo en casos de delitos violentos, todavía es necesario hacer más para garantizar que ‘La Migra’ no siga haciendo de las suyas.

“Creo que a nivel municipal debemos trabajar para que haya más recursos y mayor educación de nuestra gente, pero a nivel estatal el reto todavía es mayor, pues hay lugares donde los inmigrantes no tienen ninguna protección real”, agregó Williams.

El ecuatoriano Wilmer Sinche fue uno de los primeros transeúntes en recibir el folleto de manos del Defensor del Pueblo, y agradeció este tipo de medidas, que calificó como necesarias para poder contrarrestar las advertencias de la Administración Trump, que pretende por lo menos detener entre Nueva York y otras nueve ciudades a 2,000 familias indocumentadas.

“Creo que si la gente está informada va a ser más fácil poder evitar caer en manos de ICE y es muy importante que los inmigrantes puedan ver estos datos en nuestras propias manos para poder actuar”, dijo el joven.

Y ante el correr de las horas para que se dé inicio a la fecha anunciada por Trump para la ofensiva en las redadas, la ecuatoriana María Guasco, quien vende periódico a la entrada de la estación de la calle 74, confesó que el miedo es evidente, pero se mostró confiada de que finalmente no ocurra nada.

“Uno siempre tiene miedo por tantas cosas que se oyen, pero afortunadamente yo no he visto nunca una redada por aquí entonces espero que sean solo amenazas, pero creo que esto de los folletos informativos es muy importante para que la gente no la agarren desprevenida y sepa cómo reaccionar si algo pasa”, dijo la inmigrante.

Un escudo de protección

La asambleísta estatal Catalina Cruz, quien se sumó a la campaña de acción, destacó que la idea de la cartilla es un escudo de protección para que si algo llega a suceder, la gente esté preparada.

“Con esto lo que queremos es no esperar hasta la última hora o hasta que empiecen a tocar puertas, sino que estamos educando a la gente sobre sus derechos y mostrarles que la Constitución apoya a todos y que si llega a tocar alguien de ‘La Migra’ la puerta y no hay orden judicial, no tienen que abrirla. Y que si les hacen preguntas y no quieren responder, no tienen que hacerlo”, dijo la legisladora colombiana. “Así que esta información es clave, porque mientras el Presidente está dedicado a destruir familias, nosotros vamos a seguir luchando para mantenerlas unidas. Si alguien necesita ayuda de nuestra oficina puede acercarse al 41-40 de la Junction Bulevard, en Corona”.

Bitta Mostofi, comisionada de Asuntos de Inmigración de la Ciudad, aseguró que la Administración De Blasio está lista para ayudar a los inmigrantes ante esta nueva amenaza del Gobierno federal, a través de una línea de ayuda, y advirtió que sin importar el estatus migratorio, todos los neoyorquinos tienen protecciones antes la ley.

“Si está preocupado por lo que podrían significar las acciones del Presidente para usted y sus seres queridos, especialmente si alguna vez ha estado en un proceso de deportación, ha recibido una orden del tribunal de inmigración o tiene dudas sobre su estado migratorio, llame a la línea directa de ActionNYC al 1 -800-354-0365 para recibir ayuda legal de inmigración gratuita y segura”, dijo la funcionaria.

Don Kaplan, vocero de la oficina del gobernador Andrew Cuomo, reafirmó el compromiso del Gobierno estatal para defender a los indocumentados y aseguró que seguirán manteniendo su palabra para hacer contrapeso al gobierno de Trump.

“Mientras nuestra nación se está preparando para celebrar nuestra libertad de la tiranía, Washington está amenazando nuevamente los derechos de los nuevos estadounidenses y está atacando a los neoyorquinos trabajadores con redadas hiperagresivas de ICE. Este comportamiento es asqueroso, inmoral y no es de Nueva York”, dijo el funcionario. “Estamos más decididos que nunca a apoyar los derechos de todos los inmigrantes, a través de nuestros fondos de defensa legal, líder en la nación, especialmente el Proyecto de Defensa de la Libertad. Nueva York siempre defenderá la libertad y la tolerancia, y mientras el gobierno federal trata de destrozar a las familias y traicionar nuestros valores fundamentales, nunca retrocederemos en la lucha por los más vulnerables entre nosotros”.

‘La Migra’ no se detendrá

Rachael Yong Yow, vocera de ICE Nueva York, calificó algunos consejos de la campaña de la Defensoría del Pueblo y oficiales electos como acciones para obstaculizar el trabajo de esa agencia y dijo que a pesar de ello, ‘La Migra’ seguirá adelante con sus planes.

“A pesar de estos intentos de obstruir los esfuerzos legítimos de ICE para detener a extranjeros criminales y violadores de las leyes de inmigración, la agencia sigue comprometida con sus esfuerzos por defender la seguridad pública”, dijo la funcionaria, al tiempo que explicó las normas con las que operan los oficiales de Inmigración.

“Quien asalta, resiste, se opone, impide o interfiere con un oficial federal en el desempeño de sus funciones oficiales, infringe el Título 18 de la subsección 111 del Código de los EEUU., donde los actos que infringen esta sección constituyen solo un asalto simple, y está sujeto a una multa o encarcelamiento de no más de un año, o ambos, y cuando tales actos impliquen contacto físico con la víctima de ese asalto o la intención de cometer otro delito grave, ser multados bajo este título o encarcelados a no más de ocho años, o ambos”, explicó Yong.

Precisamente conociendo esa norma, la cartilla de la Defensoría insiste en no abrir puertas y si ya hay contacto con los agentes de ICE, es mejor no resistirse a un arresto ni mucho menos pretender huir.

Y sobre quiénes serán la prioridad de las redadas, la funcionaria de ICE aseguró que esa agencia concentra sus recursos en individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza, pero advirtió que otro tipo de indocumentados pueden ser detenidos.

“Sin embargo, ICE ya no exime a las clases o categorías de extranjeros removibles de la aplicación potencial. Todas las personas que violen las leyes de inmigración pueden estar sujetas a arresto por inmigración, detención y, si se las puede remover por orden final, la expulsión de los Estados Unidos”, concluyó.

Consejos de la cartilla de la Defensoría del Pueblo: