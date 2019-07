Rosie Rivera: “Si nunca más salgo en ‘El Gordo y la Flaca’ seré feliz”

Entra y mira completa la fuerte entrevista

Luego del escándalo de la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, que terminó en una fuerte pelea entre los Rivera y ‘El Gordo y la Flaca’, Rosie, quien acusó a Univision de vetarlos, y Doña Rosa estuvieron en ‘Despierta América’.

Desde Los Angeles, en el día que Jenni Rivera hubiera cumplido 50 años, estrenaron un tema inédito, llamado ‘Aparentemente Bien’, escrito por Erika Ender, co-autora de ‘Despacito’… Aunque juraron ya no importarles necesitar de la prensa, ahí estaban Rosie y Doña Rosa en plena promoción de una más de las cosas que rescataron de la difunta ‘Diva de la Banda’.

Por supuesto, el show de las mañanas de Univision no dejó que solo vendieran su producto nuevo, sino que le preguntaron por el escándalo en la boda de Chiquis y le cuestionaron los hechos de violencia.

Para la familia Rivera el gran culpable de todo el zafarrancho es ‘El Gordo y la Flaca’, específicamente responsabilizan a Raúl de Molina, por haber puesto la invitación y todos los datos de la boda. Según ellos es los puso en peligro.

“Creo que muchas personas pudieron impedir lo que pasó incluyendo la seguridad, incluyendo la prensa, que nos soltaran la invitación, hay muchas personas que culpar, pero yo creo que el culpable fue la persona que soltó la invitación con el horario y la locación”, comenzó diciendo Rosie.

Alan Tacher quiso interceder explicándole que de todos modos las personas y al prensa de iba a enterar. Pero Rosie dijo que Chiquis y Lorenzo le hicieron firmar contrato de confidencialidad a todo el mundo, incluida la familia, porque querían algo privado.

Karla Martínez la preguntó que decía Chiquis en la intimidad de la familia, a los que Rosie dijo que tanto para Chiquis como para la familia eso que pasó es lamentable, pero que ella estaba feliz, se disfrutó su fiesta y que a pesar de todo fue una boda hermosa.

Sobre haber publicado el celular de Raúl de Molina en Instagram, Rosie dijo lo siguiente:

“No creo que Juan se pasó no es algo que hizo con coraje, fue con respeto y nos informó a mí, a mis hermanos, a Chiquis, cambiar el número de teléfono no es nada comparado con el daño que él ha hecho, no digo si estamos bien o estamos mal, Dios dirá, la opinión de la gente no nos importa”, arremetió Chiquis.

La estocada final la dio cuando Karla le dijo que no todos los programas y los medios no son iguales, que ‘Despierta América’ siempre los ha tratado con cariño a los que Rosie respondió.

“Es ese programa y ese conductor son el problema… Si nunca más salgo en ‘El Gordo y la Flaca’ seré feliz, el día que me muera no digan mi nombre en ese programa”.

