Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Disfruta en grande del espectáculo pirotécnico de la tienda Macy’s con motivo del Día de Independencia y prepárate para un concierto del festival SummerStage con Ile, Kathy Peluso y Ximena Sariñana.

Jueves 4

El espectáculo pirotécnico de Macy’s

Prepárate para el singular espectáculo pirotécnico que ofrecerá la tienda Macy’s con motivo de Día de Independencia. Este año podrás deleitarte los fuegos artificiales desde el East River, luego de varios años en el lado oeste de la ciudad, y además el show tendrá como escenario el icónico Puente de Brooklyn. El evento, que comenzará a partir de las 9:20 p.m., y que se prolongará durante 25 minutos, ha sido inspirado esta vez en la música de celebres filmes de la industria del cine estadounidense. Información: http://www.macys.com/social/fireworks/

Competencia de Nathan’s Famous

Sin dudas Coney Island ofrece durante el verano un sinfín de buenas alternativas de entretenimiento para toda la familia, y una de las tradiciones más populares es el concurso internacional de devorar perros calientes, organizado por la firma de salchichas y restaurantes Nathan’s Famous. Puedes presenciar esta competencia a partir de las 10:30 p.m., en Coney Island, Brooklyn. Gratis. Información: http://www.nathansfamous.com/hot-dog-eating-contest/

Explosión de colores con toque latino

Las obras de 20 artistas plásticos latinoamericanos se juntan hasta el 13 de julio, como parte de la exposición de arte “Reflecting Source. Creando desde la fuente”. La muestra se presenta en el Comisionado Dominicano de cultura de los Estados Unidos, ubicado en el 541 de W 145th St. en el Upper Manhattan.

Emiliano Parra, un artista con discapacidad fue elegido como artista novel e invitado a participar. El evento busca posicionar el arte de la región en la comunidad hispana en Nueva York, y promover a creadores emergentes en la urbe neoyoquina. Gratis.

Viernes 5

Concierto: Tributo a Tito Puente

Acompaña al director de orquesta y percusionista costarricense Felipe Fournier, quien realizará un tributo al legado del timbalero Tito Puente ‘El Rey del mambo’. Fournier, quien navega entre el jazz y la salsa y que estará acompañado por un selecto grupo de músicos locales, tocará durante este concierto el vibráfono, un instrumento que también dominaba Tito Puente. Fournier se encargará de recrear en este tributo las primeras grabaciones de mambo que creo el referido artista. En Terraza 7, a las 10:00 p.m. En el 40-19 de Gleane St., en Elmhurst, Queens. Información: http://www.terraza7.com

Concierto: Joe Battagila y The New York Big Band

La serie musical Midsummer Night Swing the Lincoln Center te espera en el Damrosch Park con un concierto a cargo de Joe Battaglia & The New York Big Band. Esta también es una oportunidad para aprender a bailar rumba y swing de la mano de Sandra Cameron. A esta sesión le seguirá el concierto que fundirá jazz y ritmos latinos. Entradas: desde $18. Información: http://www.lincolncenter.org

Sábado 6

Yoga en la playa

Relájate y echa a un lado las tensiones de la rutina a través de una clase de yoga al aire libre. Esta sesión forma parte de una serie que se realiza todos los sábados y puedes aprovechar hasta el próximo 31 de agosto. En Beach 108th Street en Rockaway Beach, Queens. De 8:15 a.m, hasta las 9:15 a.m. Gratis. información: http://www.nycgovparks.org

Domingo 7

Concierto: Fiesta salsera

Los amantes de la salsa tienen la oportunidad de disfrutar todos los domingos de una fiesta a ritmo de salsa que les permitirá bailar todo el día. La cita es con el musico y productor Willie Villegas, que ofrece Salsa Sundays en Industry City, Brooklyn, una serie que trae música en vivo al aire libre al aire libre, bailes y la oportunidad de disfrutar de bebidas y comida. En el 238, 36th Street, en Brooklyn. Gratis. Información: http://www.industrycity.com

Miércoles 10

Concierto: Ile, Nathy Peluso y Ximena Sariñana

No te puedes perder la presentación gratuita que ofrecerán las cantantes Ile, Nathy Peluso y Ximena Sariñana en el festival SummerStage. El concierto, una colaboración entre el City Parks Foundation y la Conferencia de Música Alternativa Latina, comenzará a las 6 p.m., y se prolongará hasta las 10 p.m. Información: http://www.cityparksfoundation.org/events/ximena-sarinana/

Cine bajo las estrellas en Harlem

Reúne a tus amigos y asiste a una de las funciones que ofrecerá ImageNation Outdoors Film & Music Festival en Harlem. Este festival, que combina música y cine, trae una sesión de música en vivo a las 6 p.m., y puedes continuar la velada a las 8:00 p.m., cuando comenzará la proyección de una película. Este evento, que se extenderá hasta el 20 de septiembre, es gratuito y se realizará en tres parques de Harlem. Gratis. Información: http://www.imagenation.us

Jueves 11

Broadway brillará en Bryant Park

Todos los jueves, a partir del 11 de julio y hasta el 15 de agosto, puedes aprovechar para visitar Bryant Park y disfrutar de la presentación de un segmento de algunos de los más famosos shows de Broadway. El show comienza a las 12:30 p.m., pero se recomienda llegar temprano, a partir de las 11:00 a.m., a fin de conseguir un asiento. Al espectáculo de Broadway le precederá además una muestra artística que también podrás ver sin costo alguno. Información: bryantpark.org/programs/broadway-in-bryant-park