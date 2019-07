Esta es la respuesta de Jomari Goyso ante el ultimátum que recibió de la productora de El Gordo y la Flaca

Los famosos se han unido al crítico de modas de Univision con mensajes de apoyo

El crítico de modas de Univision, Jomari Goyso, recibió un ultimátum por parte de la productora de El Gordo y la Flaca. El especialista en fashion tenía que cambiar el color de su cabello y ante la insistencia de la producción acudió a las redes sociales para consultar con su público qué debía hacer.

“Me dijo que el día 5 era mi último día con ese pelo “regetonero sin futuro wannabe” que me lo tenía que quitar!! PEROOOOO no me dijo que tenía que regresar a mi “color natural” así que; que les parece; pink?”, escribió Goyso.

Y después de ser llamado “regetonero sin futuro wannabe” el español apareció en sus redes sociales con el cabello rosado. Ahora, a través de la misma red social éste cuestiona a su productora sobre su nuevo look. “No lo tengo claro….. 🤷🏻‍♂️ y creo que mi jefa va a enloquecer 🤭 @marielatv me lo quito? Y mejor rubio?”, preguntó Goyso.

El cambio de look de Jomari ha hecho que los famosos respondan de manera inmediata con mensajes en Instagram.

Goyso también quiere saber qué le parece a su público la opción que ha visualizado para aparecer en los famosos Premios Juventud. “Y si me pongo esto para #premiosjuventud2019 que les parece? A- jamassss 😝. B- eso mejor para hallowing. C- “ese Josmaris está loco”. D- tus jefes se mueren!!!! E- a ti todo te queda lindo 🥰. F- eso es súper moda!!! G- quieres cantar con CNCO? H- Te dejó de seguir yaaaaa”.