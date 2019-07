Miedo, resignación y prudencia en NYC ante amenazas de redadas de ‘La Migra’

Inmigrantes de la Gran Manzana tienen una presión emocional menor, por vivir en una ciudad santuario, sin embargo coaliciones llaman a mantenerse alerta

En la calle 44, entre la Cuarta y Quinta avenida de Sunset Park, en Brooklyn, corrió como pólvora la noticia que esta semana cuando ‘Juanito’, un padre de familia mexicano, estaba abordando un taxi para irse a su trabajo, ‘La Migra’ lo detuvo. Y también esta misma semana, se supo que a una cuadra de allí, en la calle 45, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se llevaron a dos hombres esposados.

Por años, estos rumores de idas y venidas de agentes federales no han generado grandes sobresaltos en esta comunidad con una gran población hispana. Sin embargo, en esta oportunidad, al filo del plazo del anuncio de las redadas masivas para deportar a 2,200 familias de las principales ciudades del país después del 4 de Julio, las opiniones y las sensaciones empiezan a ser diferentes.

“La gente que tiene años aquí, sabe que los operativos de migración son regulares. Lo que pasa es que ahora los anuncian. El Presidente hace un escándalo. El de verdad, se las trae. Yo recuerdo en 1999 cuando yo trabajaba en Nueva Jersey en una fábrica y se llevaron a 45 de una vez. Nos quedamos sin trabajadores”, contó Angel Muñiz, un puertorriqueño que desde hace 46 años vive en la Gran Manzana, quien asegura que la “vida sigue normal” en este barrio.

La mexicana Silvia Pérez ha sido testigo de por lo menos 10 deportaciones en 30 años viviendo en el mismo sector, inclusive de familiares que de manera “justa e injusta, han sido devueltos, por otros gobiernos”, pero coincide que lo único diferente, es que ahora “te saca de onda la amenaza, la gente se asusta, pero sigue resignada”.

Más allá, en el Alto Manhattan, Pedro, un mexicano que trabaja en ‘deliveries’, resume quizás el sentimiento de centenares de residentes de Nueva York. Su situación personal es más extrema. Sobre él pesa una orden de deportación, sin embargo, confiesa, que el miedo no acompaña sus días.

“Te puede tocar si estás en el lugar equivocado. Si toca, toca. Por eso no te puedes parar. Hay que seguir con tu vida. Quienes estamos en esta situación, sabemos que debemos aguantar hasta que se pueda. Yo he trabajado honestamente por siete años aquí. No ando en gangas (pandillas). Todo el día estoy en la calle. Vivo el día de hoy. Mañana veremos”, comentó.

El inmigrante de Guerrero, sostiene que “no creo que se hagan las redadas” en los términos que anunció el presidente Donald Trump.

¿Más seguros en Nueva York?

De acuerdo con un estudio del 2018, del Centro Trac de la Universidad de Syracuse, mientras la tasa promedio de deportaciones de inmigrantes en sus propias comunidades fue de 7 por cada 1,000 habitantes, en Nueva York en ese periodo se registraron 3 arrestos con fines de remoción.

“Nueva York es una jurisdicción santuario, y al igual que Los Ángeles, tuvo una tasa de arrestos en vecindarios muy por debajo de la media nacional”, precisó el análisis.

El clima de opinión, que envuelve a transeúntes consultados por El Diario en varios vecindarios de Nueva York y activistas por los derechos de los inmigrantes, es al unísono que este nuevo anuncio de Trump se trata de una estrategia para generar pánico. Por ello, muchos coinciden en hacer un llamado a la precaución, porque los efectos concretos del plan del mandatario son impredecibles.

“Como una persona que nació en este país, me da dolor que pretendan ganar las elecciones sembrando odio y temor”, acentuó Emma Krayche, líder de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYCI).

La activista interpreta que hay en las calles un “trauma colectivo porque se logró sembrar más incertidumbre en una comunidad de indocumentados, que conocen de sus riesgos. Lo hemos notado desde que anunciaron las redadas, mucho antes del 4 de Julio”.

Krayche reiteró que el Gobierno federal no tiene la capacidad de deportar a todas las personas que anuncia, pero necesita satisfacer a su base electoral, sembrando pánico en una población que “no es criminal y que contribuye a la grandeza de este país”.

Y aunque estemos en una ciudad santuario, asegura la activista, en donde los diferentes factores de poder ofrecen soporte a los inmigrantes, como organización “te digo que sería irresponsable afirmar que podamos garantizar protección absoluta a los inmigrantes, eso es solo posible con un cambio sistémico”.

Theresa Cardinal Brown, directora de políticas migratorias del Bispatisan Policy Center dijo a The New York Times, a propósito del anuncio de presidente Trump, que “decirlo públicamente de esa manera no es lo ideal, si la meta es arrestar y detener a las personas, pero si el objetivo es atemorizar, misión cumplida”.

Piden mantener la prudencia

Aunque existe el consenso que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no está en la capacidad operativa de cumplir con los anuncios de deportar a millones de inmigrantes en poco tiempo, otras organizaciones llaman a mantener la calma, pero a redoblar la prudencia.

“Es obvio que si eres inmigrante, tienes un mal récord y pesa sobre ti una orden de deportación, debes tener un plan b y calma, porque si caes en una redada, es obvio que podrías estar en problemas y es entendible el miedo”, recomendó Librada Paz de la Organización Rural & Migrant Ministry que ofrece soporte a jornaleros en las comunidades rurales de Bufalo y Rochester, al note de Nueva York, una de las áreas más vulnerables a estos operativos.

La activista narró que muchos trabajadores del campo han preferido encerrarse, cuando saben de alguna redada en una comunidad cercana, pero en esta oportunidad “claro que dejan de moverse más allá de su ruta de trabajo, especialmente todos aquellos que tienen sus casos frisados, nos han encomendado hasta que le hagamos sus compras del supermercado”.

Paz indicó que estos días han sido de mucha tensión, porque aunque estas áreas de Nueva York está más acostumbrada a “convivir con el miedo de las deportaciones”, el número de consultas informales y llamadas ha aumentado. Sugiere que se debe estar “informado, en calma y repito, tener una opción, si estas consciente que tienes una orden de deportación”, reiteró.

Aunque no se ha podido confirmar la estrategia que utilizará el gGobierno federal para concretar los anuncios de deportaciones masivas, Mark Morgan, director interino de ICE ha insistido a varios medios que “nadie está inculcando miedo. Se trata del estado de derecho y el mantenimiento de la integridad de nuestro sistema”.

Deportaciones en la era Trump