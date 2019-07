Promueven ley para decomisar autos a conductores irresponsables

El proyecto introducido en el Concejo Municipal busca imponer el embargo de vehículos a quienes cometan cinco infracciones de seguridad en un año y no tomen un programa especial

Son las cuatro de la tarde. El calor del verano hace de las suyas en los peatones que caminan por la popular avenida Roosevelt de Jackson Heights, en Queens. Los rostros humedecidos por el sudor de más de uno, dejan ver que el mercurio está marcando altas temperaturas. Una mujer con su hijito empuja un cochecito para cruzar la esquina de la calle 75, pero es sorprendida por un auto Honda blanco. Se cruzó “a mil” el semáforo en rojo. La joven madre se espanta y tras mirara de lado a lado, asegurándose que no venga otro auto endiablado, avanza rápido y llega a la acera.

“Estuvo de buenas que no la atropelló”, asegura desde la esquina contraria un joven en una bicicleta, quien dice estar “cansado” de conductores irrespetuosos e imprudentes manejando por las calles de la Gran Manzana.

La escena resultó impresionante, pero lo peor es que no solo ocurre en la reconocida avenida de Queens, sino que a diario peatones y ciclistas en los cinco condados deben enfrentarse a ese tipo de conductores que parecen negarse a cumplir las reglas del plan Visión Cero, que promueve el manejo responsable y la reducción de la velocidad para evitar muertes y accidentes. Y aunque ha funcionado, disminuyendo las fatalidades en más de un 30%, activistas y líderes políticos insisten en que es necesario adoptar medidas más estrictas contra los chóferes temerarios para que aprendan una lección, que según la concejal Helen Rosenthal es de “sentido común”, pero que decenas de conductores se pasan por alto.

Y mientras las autoridades estatales realizan cambios que endurezcan los castigos, incluso con la posibilidad de retirar licencias a quienes no siguen las normas, Rosental espera que la ciudad de Nueva York envíe un mensaje fuerte con una propuesta de ley apoyada por 31 concejales , y que fue introducida en el Concejo Municipal.

“Cada día en Nueva York, a pesar de la implementación del plan Visión Cero sobre reducción de velocidad, decenas de conductores se pasan las luces rojas de los semáforos”, aseguró el concejal Brad Lander, quien introdujo la llamada “Ley de Responsabilidad del Conductor Imprudente”, que pretende impactar a los malos actores del volante por donde más le duele: la posibilidad de quedarse sin auto.

Exigen programa especial de seguridad

La iniciativa de ley, que se encuentra en el Comité de Transporte del Concejo Municipal, propone que los propietarios de vehículos que cometan al menos cinco infracciones de tránsito relacionadas con normas de seguridad, como pasarse una luz roja o aumentar el acelerador, dentro de un período de 12 meses, deberán completar un programa especial de seguridad de tráfico y pagar por las clases. Si el propietario no lo completa, el vehículo estará sujeto a embargo y solo se regresará cuando se cumpla con el programa satisfactoriamente.

“Actualmente, la única consecuencia de las infracciones de tráfico documentadas por las cámaras de luz roja o las cámaras de velocidad es una multa de $50 por cada infracción, independientemente del número de infracciones”, aseguró Lander.

Entre tanto, el concejal Jimmy Van Bramer, otro de los promotores de la ley, mencionó que es urgente que en la Gran Manzana los conductores irresponsables sientan consecuencias más severas para que tomen conciencia.

“Ya es hora de que aumentemos las sanciones para los conductores imprudentes con infracciones de tráfico repetidas. Debemos aumentar la responsabilidad para hacer que nuestras calles sean más seguras para todos los peatones, ciclistas y conductores”, dijo el político de Queens.

En desacuerdo con castigo severo

Carlos Solano, quien confesó haber sido un conductor imprudente desde que tenía apenas 13 años, se mostró a favor de la legislación, pero advirtió que es necesario que se le dé a los conductores la posibilidad de rectificar sus errores antes de que sean despojados de sus autos.

“Yo mismito sé que uno muchas veces no se mide con la velocidad y genera situaciones riesgosas, y por eso mismo yo me auto castigué y decidí hace un par de años que no puedo seguir manejando, pero creo que para que esa ley funcione, deberían dar primero una sanción al conductor imprudente y luego si reincide ya irse con la severidad, pero antes no”, dijo el hondureño.

Lourdes Alemán, quien asegura haber presenciado recientemente un incidente en que un conductor se pasó un semáforo en rojo, lo que puso en riesgo la seguridad de peatones, también aseguró que los castigos severos deben ser solo para quienes no cambien de mentalidad.

“No estoy de acuerdo con que se le quite el carro a la gente porque a veces para muchos es su sustento, creo que depende de la infracción debe haber multas, pero si lo hace una y otra vez y otra vez y son cosas de seguridad, pues ahí sí que se los quiten”, dijo la ecuatoriana.

Ydanis Rodríguez, presidente del Comité de Transporte del Concejo Municipal, aseguró que en las próximas semanas ese organismo revisará el proyecto, y advirtió que el organismo legislativo ha estado siempre comprometido en promover normativas que mejoren la seguridad de peatones y ciclistas en las calles.

La Administración del acalde Bill de Blasio aseguró que no ha recibido la iniciativa, y aunque se comprometió a analizarla una vez llegue a manos del mandatario local, manifestó que la Ciudad sigue comprometida en meter en cintura a conductores irresponsables.

“La seguridad vial y peatonal en la ciudad de Nueva York es una prioridad para la Administración De Blasio. Esa es la principal razón por la que creamos el plan Visión Cero, para mantener a los neoyorquinos seguros en las calles y eliminar los riesgos de accidentes automovilísticos”, aseguró José Bayona, vocero del Alcalde.

Fabián Jiménez, quien lleva años conduciendo, se mostró a favor de la mano dura a quienes ponen en riesgo la vida de otros. “Las penalidades deben depender según el tipo de infracción, pero no se puede pasar por alto cruzarse una luz en rojo, así se puede matar a alguien y en ese caso los conductores deben asumir las consecuencias. Manejar no es un juego, es algo serio y tenemos que pensar en la vida de los otros y de uno mismo”, dijo Jiménez.

Cifras de fatalidades:

De 10 a 7 se han reducido los accidentes fatales en bicicleta desde que inició el programa Visión Cero en 2014.

De 27 a 15 disminuyeron las fatalidades en autos

47 fue el número de peatones muertos el año pasado en las vías.

De 11 a 12 aumentaron las fatalidades de motociclistas el año pasado.

90 muertes por semestre ocurren en las carreteras en promedio.

Sanciones y puntos de la ley: